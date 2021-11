Niinistö HS:lle: ”Tämä yhtälö ei mene enää millään ajattelulla umpeen”

Presidentti Sauli Niinistö kommentoi Helsingin Sanomien haastattelussa Puolan ja Valko-Venäjän rajan kuumentunutta tilannetta. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Olen miettinyt sitä dilemmaa, jonka liberaali demokratia tällä hetkellä kohtaa. Se on se, että olemme tavallaan menettäneet kyvyn olla kova – mikä on tietysti hyvä – mutta olemme menettäneet myös kyvyn olla kova kovaa vastaan. Silloin juuri tämän tapainen toiminta, mitä Puolan rajalla tapahtuu, oikein kulminoituu”, Niinistö sanoo HS:lle.

Niinistön mukaan voidaan ajautua maailmaan, jossa järjestelmän sietokyky omiin tappioihin tulee sangen ratkaisevaan asemaan.

”Autoritaarisilla järjestelmillä on uskomaton sietokyky kohdella omiaan vaikka kuinka tylysti verrattuna siihen, mitä läntisillä demokratioilla on. Se on valtavan vakava ase.”

Niinistö kommentoi myös EU:n ja Turkin pakolaissopimusta vuonna 2016. Siinä Turkki lupasi pitää miljoonat syyrialaispakolaiset maaperällään EU:n antamaa rahoitusta vastaan.

”Tämä yhtälö ei mene enää millään ajattelulla umpeen. Siis se, että ylläpidetään niitä alkuperäisiä sopimuksia ja katsotaan käytännössä, miten niitä väärinkäytetään.”

Presidentin mukaan Euroopassa on ”kyllä aika kaksoisstandardi käytössä”.