Niinistö isännöi viimeistä kertaa Linnan juhlia – vieraiden joukossa tienraivaajia ja nuoria osaajia

Presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa tohtori Jenni Haukio isännöivät viimeistä kertaa itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa. Linnan juhlien teemana on tänä vuonna "Ajat vaihtuvat".

Presidentinlinnaan on tänä vuonna kutsuttu noin 1 700 eri tavoin ansioitunutta vierasta eri puolilta Suomea, tasavallan presidentin kanslia kertoo tiedotteessaan.

Kutsuvieraina on presidenttiparin vuosien aikana tapaamia ihmisiä, kun perinteisesti vieraana on ollut vuoden aikana tavattuja ihmisiä.

Vieraina on muun muassa pitkän uran tehneitä henkilöitä, jotka ovat toimineet tienraivaajina, esimerkkeinä ja mentoreina. Lisäksi kutsuttuna on nuoria innovatiivisia osaajia, tulevaisuuden menestystekijöiden parissa työskenteleviä sekä yhteiskunnan ja arjen turvallisuuden takaajia. Erityistä huomiota on kiinnitetty tekoihin, joilla on tuettu lapsia ja nuoria.

Kunniavieraita ovat Suomen sotien veteraanit ja lotat, joille presidenttipari isännöi vastaanoton yhteydessä perinteisen kahvitilaisuuden.

VALTIOSALIN musiikista itsenäisyyspäivänä vastaa valtiollisissa edustustehtävissä jo yli 200 vuotta esiintynyt Kaartin soittokunta sekä Kaartin Combo solistinaan Ilta. Musiikki on presidentin kanslian mukaan valittu perinteitä vaalien, pääpaino on kotimaisessa musiikissa. Suomalaisten klassikkojen lisäksi tanssimusiikissa kuullaan sovituksia uudemmista kappaleista.

Veteraanien ja lottien, kahvitilaisuudessa esiintyy suomalaisen kuorotaiteen edelläkävijänä tunnettu Ylioppilaskunnan Laulajat.

Kolmannen kerroksen salongin musiikista vastaa Sami Pitkämö nimeään kantavan orkesterinsa kanssa. Orkesterin ohjelmistoon kuuluu rakastetuimpia klassikoita ja ikivihreitä iskelmiä vuosikymmenten takaa.

TÄMÄN VUODEN tarjoiluissa korostuvat kotimaisuus ja ympäristöystävällisyys. Erityisteemana tänä vuonna ovat presidenttiparin isännöimät aiemmat itsenäisyyspäivän vastaanotot, joista jokaiselta mukana on jokin suosittu tuote.

Vastaanotolle on valittu erityisesti luomua, lähiruokaa ja muita mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia tuotteita. Tarjolla on muun muassa kalaa, riistaa, marjoja, kasviksia sekä suomalaisia sieniä. Vuoden 2023 vihannekseksi valittua porkkanaa löytyy kasvisvoileipäkakuista.

Juhlien koristelut ovat klassiset ja runsaskukkaiset. Värisävyissä esillä ovat valkoisen ja sinisen lisäksi pastellisen lilan ja vaaleanpunaisen sävyt. Lajikkeina käytetään tänä vuonna ruusua, neilikkaa, runokkia, germiniä, kallaa, eustomaa ja liljaa.