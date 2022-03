Niinistö matkustaa huomenna työvierailulle Washingtoniin – tapaa Bidenin Valkoisessa talossa

Presidentti Sauli Niinistö tapaa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin Washingtonissa huomenna. Tapaamisesta kertoo tasavallan presidentin kanslia. DEMOKRAATTI Demokraatti

Valkoisessa talossa järjestettävässä tapaamisessa presidentit keskustelevat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, sodan vaikutuksista Euroopan turvallisuusjärjestykseen sekä Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisestä yhteistyöstä.

Niinistön ohjelmassa on presidentin kanslian mukaan Bidenin tapaamisen lisäksi muun muassa tapaamisia useiden poliittisten toimijoiden kanssa. Tiivis työmatka on kestoltaan noin vuorokauden mittainen.

”Keskusteluyhteydet auki”

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) olivat vähäsanaisia presidentin Yhdysvaltain-matkasta eduskunnassa.

Kaikkonen ei lähtenyt arvioimaan, millaisia vaikutuksia matkalla voisi olla esimerkiksi Suomen ja Yhdysvaltain turvallisuuspoliittiselle yhteistyölle.

- Mielestäni on järkevää, että tällaisina aikoina pidetään keskusteluyhteydet auki meidän kumppaneidemme kanssa. Yhdysvallat on niistä yksi, Kaikkonen sanoi toimittajille.

Haavisto ei arvioinut, keskustellaanko Washingtonissa Suomen turvallisuuspoliittisista linjauksista.

- Varmasti ajankohtainen Ukrainan tilanne on keskustelussa. On varmasti kiinnostavaa molempien osapuolien vaihtaa siitä näkemyksiä. On ollut tärkeää, että Suomi on voinut pitää yllä suoria suhteita Yhdysvaltoihin. Siitä varmasti tässäkin on nyt kysymys, Haavisto sanoi.

Kaikkonen ja Haavisto eivät kommentoineet sitä, kenen aloitteesta tapaaminen järjestetään.

- Näistä yksityiskohdista presidentti tiedottaa, minkä tiedottaa, Kaikkonen sanoi.