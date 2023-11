Niinistö: Saksan toimet maahantulon rajoittamiseksi ovat Suomelle tärkeitä

Presidentti Sauli Niinistö katsoo, että Saksassa päätetyt toimet maahantulon rajoittamiseksi ovat Suomen kannalta tärkeitä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän sanoi yhteisessä tiedotustilaisuudessa Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin kanssa, että Saksan toimet saattavat keventää tilannetta Suomen kaltaisissa maissa, jotka sijaitsevat EU:n ulkorajoilla.

Niinistö vertasi tilannetta edelliseen kertaan, kun turvapaikanhakijoita saapui Venäjältä Suomen rajalle tavallista suurempia määriä. Tuolloin tulijoiden joukossa oli yli 30:a kansallisuutta. Viime aikoina tulijoita on ollut yli kymmenestä maasta.

”Tämä on vaikea kokonaisuus.”

- Venäjältä tulee kolmannen maan kansalaisia. Ilmeisesti reitti on se, että he lentävät tai heidät lennätetään Moskovaan, josta he sitten saavat luultavasti maksua vastaan apua. Me kuitenkin tiedämme, että Venäjän rajaviranomaiset myöskin avustavat ainakin rajan läheisyydessä tulijoita, jotka ovat aina paperittomia. Tämä on vaikea kokonaisuus.

Steinmeier totesi, että turvapaikanhakijoiden määrän tuntuva kasvu on johtanut Saksassa sisäpoliittiseen turbulenssiin. Hän piti todennäköisenä, että taustalla on tarkoituksellista toimintaa.

- Saksan hallitus on tehnyt osavaltioiden kanssa toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään tulijoiden määrää. Mutta väittäisin, että Venäjällä ja muualla tiedetään aivan tarkkaan, miten vaikea tällainen poliittinen keskustelu on. Totta kai se johtaa Saksassa sisäpoliittisen turbulenssiin ja luo vaikeuksia. Oletan siksi, että tämä on ehkä ollut tarkoituksellista.

SAKSAN liittokansleri Olaf Scholz ja osavaltioiden johtajat sopivat marraskuun alussa käydyissä neuvotteluissa muun muassa, että turvapaikkahakemusten käsittelyä nopeutetaan, maahanmuuttajien tukia leikataan ja kuntien rahoitusta turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseksi kasvatetaan.

Niinistön mukaan on selvää, että Saksa on selvästi ollut suosikkikohde, kuten Steinmeier totesi.

- Myös osa siitä väestä, joka Suomeen aikanaan on tullut, saattaa hyvinkin jatkaa matkaansa Saksaan. Siksi on minusta hyvin tärkeää, että Saksan hallitus on nyt tehnyt ratkaisuja sanoisinko houkuttelevuuden viilentämiseksi. Tämä saattaa keventää tilannetta EU:n ulkorajamaissa, kuten Suomessa, joskaan en ole kyllä vakuuttunut siitä.

Niinistön mukaan tilanteessa kohdataan hyvin syvä ongelma.

- Toisessa vaakakupissa on kansakunnan turvallisuus ja kestokyky. Toisessa vaakakupissa ihmisoikeudet. Tämän yhtälön ratkaiseminen, johon minusta ei ole avoimesti, riittävästi syntynyt keskustelua, se on arka aihe. Mutta tämän yhtälön ratkaiseminen Euroopalla on kyllä nyt edessään.