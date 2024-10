Niinistöltä ehdotus: eurooppalaisten otettava isompi rooli Natossa – syynä Yhdysvallat

Presidentti Sauli Niinistö sanoi odottavansa sitä, kuinka hänen ehdotukseensa eurooppalaisten suuremmasta roolista Natossa suhtaudutaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän totesi Brysselissä keskiviikkona, että eurooppalaisten täytyy olla valmiina täyttämään aukot, jotka Yhdysvaltojen toiminnan seurauksena voi syntyä Natoon.

Niinistö katsoi Venäjän presidentin Vladimir Putinin pitävän läntisiä ihmisiä heikkona kantamaan turvallisuusvastuuta. Tätä kautta Putin näkee lännen heikkona, hän arvioi.

- Minä kyllä sanon, että Euroopan on näytettävä, että me emme ole heikko. Mikä on paras torjuva, ennakkoehkäisevä asia.

Niinistö luovutti keskiviikkona virallisesti raporttinsa Euroopan kriisivalmiudesta EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Hän kommentoi myöhemmin raporttia vielä laajahkosti suomalaismedialle keskiviikkona iltapäivästä Brysselissä.

Raportissa Niinistö nosti esille muun muassa sen mahdollisuuden, että Yhdysvallat keskittää tulevaisuudessa sotilaallisia resurssejaan nykyistä enemmän Aasian ja Tyynenmeren alueelle.

NIINISTÖ avasi suomalaismedialle myös muita kohtia, joita hän itse piti tärkeimpänä käsittelemässään teemassa.

Hänen mukaansa oleellista olisi myös pohtia sitä, kuinka Naton viides artikla ja Lissabonin sopimuksen artikla keskinäisen avunannon velvoitteesta toimivat yhteen. Molempien järjestöjen sopimusten artikloilla on varauduttu avunantoon tilanteessa, jossa jokin maa joutuu hyökkäyksen kohteeksi.

Niinistö uumoili, että Natolla saattaisi mennä aika paljon aikaa reagointiin.

- Mutta Lissabonin sopimuksen kahdenvälisyydestä johtuen toinen jäsenmaa voi viidessä minuutissa reagoida: me lähetämme apua. Ja mitä se apu on, niin se on sitten toinen asia.

Niinistö piti positiivisena, että komission puheenjohtaja von der Leyen ja Naton pääsihteeri Mark Rutte tapasivat tiistaina.

- Koska tällaiset tilanteet pitää etukäteen purkaa ja määritellä, miten silloin toimitaan. Pitäisin sitä kuitenkin ehkä eräällä tavalla merkittävänä.

NIINISTÖ otti kantaa myös siihen, miten eri uhkia arvotetaan eri puolilla Eurooppaa. Raportissa keskitytään sekä sotilas- että siviilipuolen uhkiin varautumiseen.

Hän sanoi, että itäisessä Euroopassa suurimpana uhkana nähdään helposti Venäjän aggressio ja läntisessä Euroopassa ilmastonmuutos.

Hänen mukaansa “sotaisia keskusteluja” on pakko käydä. Ne eivät kuitenkaan saisi peittää sitä, että ilmastonmuutos on tavallaan vaarallisempi.

- Joku Venäjän sotilaallinen käyttäytyminen – me esitämme siitä spekulaatioita. Voi olla, että pahin tapahtuu. Voi olla, että ei. Mutta ilmastonmuutos sen kun menee. Ja sen me tiedämme, että sieltä tulee huonoa.