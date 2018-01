Niinistön tv-lausunto hämmentää ja herättää erilaisia tulkintoja – ”Voi olla myös polttoainetta syrjinnälle”

Tasavallan presidentti, kansalaisliikkeen presidenttiehdokas Sauli Niinistö kertoi maanantaina Ylen presidenttitentissä lukeneensa lehdestä irakilaisesta miehestä, joka on ollut jo pidempään Suomessa.

– Hän kertoi näin, että ei tämä mikään ongelma ole, että kun minä lähden kotoa töihin, kauppaan, mihin tahansa, niin minä käyttäydyn niin kuin suomalainen niin kuin tässä yhteisössä meidän pelisääntömme ovat. Mutta sitten kun minä tulen kotiin niin, minulla on siellä irakilainen kulttuuri – oikein upeata. Ja varmasti tuttaviensa kanssa voi hyvin yhdessä sitä harjoittaa, mutta kyllä kai lähtökohta on se, että Suomen arvomaailmaa on noudatettava, demokratiaa, tasa-arvoa, Sauli Niinistö kuvasi.

Niinistön kommentit herättivät jonkin verran pohdintaa jo heti tentin jälkeen. Esimerkiksi Ylen Aamu-tv:ssä Ylen tenttejä arvioiva retoriikan kouluttaja Antti Mustakallio sanoi, että Niinistön lausunto jättää kysymyksiä auki.

– Vaikutti siltä, että Suomeen muuttava henkilö saa omaa kulttuuriaan harjoittaa kotona, mutta se ei sitten saisi näkyä julkisuudessa eikä katukuvassa. Tämä oli aika suppea vastaus häneltä, mutta tällaisia kysymyksiä nyt vähän jäi ilmaan, Mustakallio pyöritteli.

Epäselvyyteen ei tullut somessa vastausta.



Niinistön lausunto puhutti myös somessa.

– Kuulin tässä analogian homojen kaapittamiselle. Saa olla ”erilainen” jos pysyy poissa julkisuudesta ja muiden silmistä eikä vaadi oikeuksia. #yletentti, mediatutkija Anu Koivunen tviittasi.

Sauli Niinistön valitsijayhdistyksen asiamies Heikki A. Ollila kuittasi Koivusen kommentin ”loistavana esimerkkinä tahallisesta väärinymmärryksestä”.

Anu, loistava esimerkki tahallisesta väärinymmärtämisestä. — Heikki A Ollila (@HAOllila) January 16, 2018

Koivunen oli jo aiemmin loiventanut tunnelmiaan ja kirjoittanut, ettei hänen analogiansa ole ongelmaton.

– Mutta minulle jäi epäselväksi, mitä tarinan irakilaismies saa tehdä kotonaan ja kavereiden kanssa mutta ei muualla, hän sanoi.

Hän pyysi Heikki A. Ollilaa auttamaan ymmärtämään Niinistön lausuntoa oikein, mutta keskustelu ei enää jatkunut.

Poikkeaa Suomessa seurattavasta hyvän kotoutumisen ajatuksesta.

Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen kertoo Niinistön lausunnon aikaansaaman keskustelun puhuttaneen myös Suomen Pakolaisavussa.

Hän toteaa ensin, että Niinistön kommentissa on sikäli oikea henki, että toki Suomessa toimitaan osana suomalaista yhteiskuntaa ja maamme lainsäädännön mukaan.

Lehtinen kuitenkin huomauttaa, että yhteiskunnassa on tilaa yksilöllisyydelle ja monimuotoisuudelle, kulttuurit ovat ihmiselle myös osa identiteettiä.

Lehtinen näkee Niinistön esiintuomassa lehtijutun tulkinnassa ongelmia. Lehtisen mukaan se, että ikään kuin luopuu omasta identiteetistä kodin ulkopuolelle astuessaan, poikkeaa Suomessa seurattavasta hyvän kotoutumisen ajatuksesta.

Lausuntoa tulkitaan nyt monin tavoin.

Lehtinen korostaa, että kotoutuminen on kahdensuuntainen prosessi, jossa myös tänne tulleiden eri kulttuurit rikastuttavat omaa kulttuuriamme.

– On paljon tutkimusta, jonka mukaan tarve oman identiteetin piilottamiselle yhteiskunnassa – vaikka näennäisesti käyttäydyttäisiin hyvin suomalaisestikin – voi samalla ruokkia ulkopuolisuuden tunnetta ja jopa hidastaa kotoutumista.

– Jos muodostuu sellainen tilanne, että ihmisellä on tarve tehdä oma kulttuuri mahdollisemman näkymättömäksi, se kertoo usein isommasta yhteiskunnallisesta ongelmasta, ennakkoluuloista, syrjinnästä ja eriarvoistumisesta. Kaikilla tasoilla tulisi olla ydintavoitteena, että näille ei ole tilaa ja että olisimme monimuotoinen yhteiskunta, jossa oma identiteetti ja kulttuuri saa näkyä – mutta totta kai luonnollisesti niin, että se tapahtuu yhteiskuntamme ja tämän maan lainsäädännön puitteissa. Lehtinen sanoo.

Aivan tällaista vaikutelmaa Niinistön lausunto ei kuitenkaan nyt tukenut.

– Aito kotoutuminen tapahtuu vain vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa sellaisessa sallivassa ilmapiirissä, jossa voi olla myös oman kulttuurinsa kanssa näkyvä, Lehtinen sanookin.

Lehtinen lisää, että vaikka Niinistö itse ei varmasti tätä tarkoittanut, hänen lausuntoaan tulkitaan nyt monin tavoin.

– Värittyneessä tulkinnassa voidaan tulkita myös niin, että oman kulttuurin tulisikin näkyä vain kotona, ja silloin se voi olla myös polttoainetta syrjinnälle ja rasismille, vaikka sitä ei sellaiseksi olisi tarkoitettukaan.

Parasta olla oma itsensä.

Niinistön sanavalinnat ovat pohdituttaneet myös turkulaista kaupunginvaltuutettua Berhan Ahmadia (sd.).

Uussuomalainen Ahmadi toteaa, että on itsestäänselvää, että tänne tulevat lähtevät suomalaiseen yhteiskuntaan mukaan kokonaisuudessaan. Jo kotoutumiskoulutuksessa käydään läpi, mitkä ovat suomalaisen yhteiskunnan tavat, säännöt ja käytänteet. Ahmadi ei kuitenkaan pidä oikeana sellaista jakoa, jossa kotona olisi oma kulttuuri ja sen ulkopuolella harjoitettaisiin suomalaista kulttuuria. Hän toteaa, että niin hänen taustakulttuurissaan kuin suomalaisessa kulttuurissa on hienoja piirteitä, jotka hän haluaa pitää mukanaan, oli hän missä vain. – Teen siitä yhtenäisen hienon kulttuurin, jossa olen osana yhteiskuntaa. Ei saa jakaa niin, että minä tästä lähtisin kotiin ja unohdan kokonaan suomalaisen kulttuurin ja harjoitan omaani, se on minusta väärin. Berhan Ahmadi tiivistääkin ajatuksensa niin, että on parasta olla oma itsensä.