”Noidankehä on valmis” – SDP:n johdosta varoitus työttömyysturvan heikennyksistä

Hallitus tuo tänään eduskunnalle käsiteltäväksi liudan lakiesityksiä, joilla heikennetään työttömyysturvaa. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm varoittaa, että leikkauslinja johtaa kurjistumiskierteeseen.

– Leikkausten tavoitteena on ’kannustaa’ ihmisiä vastaanottamaan työtä. Kun on pakko ottaa vastaan työtä, on palkkakin usein minimitasoa. Tämä taas lisää tarvetta juuri sille sosiaaliturvalle, josta hallitus on leikkaamassa. Noidankehä on valmis, Malm toteaa tiedotteessa.

Eduskunta käsittelee tänään muutoksia työttömyysturvaan. Esimerkiksi työssäoloehtoa ollaan pidentämässä 6 kuukaudesta 12 kuukauteen. Hallitus on tuomassa eduskuntaan myöhemmin myös lain, jolla irtisanomista alle vuoden mittaisista työsuhteista helpotetaan. Lisäksi tänään keskustelussa on myös työttömyysetuuden lapsikorotuksen poisto.

– Tässä on vain muutama esimerkki siitä, kuinka selkeää hallituksen puhdasoppinen keppilinja on. Hallitus heikentää työttömien toimeentuloa ja samalla helpottaa työntekijän irtisanomista, Malm sanoo.

HALLITUS perustelee toimia pohjoismaisella mallilla, mutta Malmin mukaan kyse on pikemminkin rusinat pullasta -ajatuksesta.

– Keskeistä on ollut, että molemmat saavat jotain ja antavat jotain. Normaalia neuvottelua. Mutta Orpon hallitus vain nyppii omalle eturyhmälleen edullisia toimia, kuten potkulain ja sairaussakon.

Malm pitää hyvänä esimerkkinä hallituksen linjasta omaavastuupäivien nostamista viidestä seitsemään, kun ihminen jää työttömäksi. Hän huomauttaa, että muutos lisäisi työllisyyttä arvioiden mukaan vain 1 200 hengellä, mutta vähentäisi työttömäksi jäävän keskimääräistä ansiopäivärahaa bruttona 140 euroa. Summa on suuri otettavaksi 1 600 eurosta esimerkiksi yksinhuoltajalle, Malm korostaa.

– Onko muutos 1 200 työllisen väärti? Varsinkin kun muissa pohjoismaissa suunta on juuri päinvastainen. Ruotsissa omavastuupäivät pudotettiin hiljattain kuudesta kahteen. Tanskassa omavastuupäiviä on nolla. Mitä tekee Suomen hallitus? Nostaa omavastuupäiviä viidestä seitsemään! Ja tätä hallitus kutsuu pohjoismaiseksi malliksi.