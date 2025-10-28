Nokian Renkaat aloittaa muutosneuvottelut – Suomessa liipasimella 55 työpaikkaa, lomautuksiakin luvassa

Rengasvalmistaja Nokian Renkaat aloittaa muutosneuvottelut. Yhtiö kertoi asiasta tiistaina tiedotteessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Neuvottelujen piirissä on noin 1 700 vakituista toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä maailmanlaajuisesti. Heidän osaltaan neuvottelut voivat johtaa arviolta 80 työsuhteen päättämiseen. Näistä 55 voisi yhtiön mukaan olla Suomessa.

Lisäksi yhtiö suunnittelee lomauttavansa tehtaallaan Nokialla Pirkanmaalla noin 650 työntekijää ensi vuoden loppuun mennessä. Tehdas valmistaa kesärenkaita, talvirenkaita ja raskaita renkaita kaikille yhtiön markkina-alueille.

Nokian Renkailla oli syyskuun lopussa maailmanlaajuisesti noin 4 400 työntekijää. Suomessa työntekijöitä oli 2 045.

Nokian Renkaat sanoo aloittavansa muutosneuvottelut taloudellisen suorituskyvyn ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi.

MUUTOSNEUVOTTELUJEN käynnistämisestä huolimatta Nokian Renkaat julkaisi tiistaina vahvan kolmannen vuosineljänneksen tuloksen. Yhtiön liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa vertailukelpoisilla valuutoilla lähes 11 prosenttia vuoden takaisesta ja oli nyt noin 344 miljoonaa euroa.

Myös yhtiön liikevoitto koheni roimasti ja oli nyt lähes 22 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin tulos oli reilut neljä miljoonaa.

Vuoden alussa aloittanut Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Paolo Pompei sanoo, että vuosineljännes oli yhtiölle vahva.

- Liikevoitto parani merkittävästi markkinoiden epävarmuuksista ja heikosta markkinakehityksestä huolimatta, Pompei sanoo tiedotteessa.

Hän kertoo, että Nokian Renkaat on kiihdyttänyt toimia taloudellisen suorituskyvyn parantamiseksi. Toimet ovat Pompein mukaan tuottaneet tulosta.

- Meneillään olevat operatiiviset toimet ovat parantaneet tehokkuutta ja tuottavuutta läpi organisaation, hän kertoo.

Sijoittajat ottivat Nokian Renkaiden uutiset tiistaina ilolla vastaan. Yhtiön osakekurssi oli noin kahdeksan prosentin nousussa Helsingin pörssissä iltapäivällä.

Uutista täydennetty klo 15.04 kauttaaltaan.