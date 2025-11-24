Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

24.11.2025 07:58 ・ Päivitetty: 24.11.2025 07:58

Nokian Renkaiden muutosneuvottelut ohi – näin kävi

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Rengasvalmistaja Nokian Renkaat on saanut päätökseen lokakuun lopussa ilmoitetut muutosneuvottelut Suomessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Neuvottelut johtavat 35 vakituisen toimihenkilön tai ylemmän toimihenkilön tehtävien päättymiseen. Toimenpiteet toteutetaan tämän vuoden loppuun mennessä.

Neuvottelujen alussa Suomessa päättyvien tehtävien määräksi arvioitiin 55.

Sopeuttamistoimiin kuuluu myös lomautuksia. Noin 650 Nokian-tehtaan henkilöauton- ja raskaiden renkaiden tuotannossa työskentelevää työntekijää, toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä lomautetaan enintään 90 päiväksi ensi vuoden loppuun mennessä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Demokraatti

Talous
22.11.2025
Lauri Finér: Tämä VTV:n kohuraportissa oli pielessä – ja sen mukana kaikki
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
24.11.2025
Arvio: Viestiä ”työläisten paratiisista”: ”Täällä ihmisyydellä ei ole mitään arvoa”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU