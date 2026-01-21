Talous
21.1.2026 07:18 ・ Päivitetty: 21.1.2026 07:18
Nordea justeerasi Suomen kasvuennustetta alaspäin
Pankkikonserni Nordea ennustaa Suomen kansantalouden kasvavan tänä vuonna yhdellä prosentilla. Aiemmin Nordea ennusti, että talouskasvu olisi tälle vuodelle 1,5 prosenttia – mutta suomalaisten säästövimma hidastaa nousua.
Nordean ennuste ensi vuodelle on säilynyt samana. Sen mukaan Suomen talous kiihtyy vuonna 2027 kahden prosentin kasvuun.
Nordea odottaa yksityisen kulutuksen piristyvän kuluvan vuoden aikana. Talousennuste on kuitenkin varovainen, sillä Nordean mukaan kuluttajien käyttäytymistä on vaikea ennakoida.
Tämän vuoksi Nordea esittää perusennusteensa ympärille kahta vaihtoehtoista skenaariota. Jos ihmiset jatkavat säästämistä nykyisellä tasolla, merkitsisi tämä yhteensä prosenttiyksikön heikompaa talouskehitystä seuraavan kahden vuoden aikana.
Jos taas suomalaisten säästämisaste palautuisi pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle, kiihdyttäisi se kasvua prosenttiyksiköllä.
Viime vuonna Suomen talouskasvu jäi nollan tuntumaan.
SUOMESSA on tällä hetkellä koko EU:n korkeimmat työttömyysluvut. Työttömyysasteen trendi oli marraskuussa 10,6 prosenttia.
Samaan aikaan työllisyysasteen lasku on kuitenkin taittunut. Työmarkkinat ovatkin Nordean mukaan juuri nyt ristiriitaisessa tilassa.
- Työttömyyden voimakasta kasvua selittää heikon taloustilanteen lisäksi työikäisen väestön kasvu, työmarkkinauudistusten kasvattamat kannusteet työn aktiivisempaan hakemiseen, opiskelijoiden kasvanut tarve lisäansioille sekä tuettujen työpaikkojen määrän väheneminen, Nordean ekonomisti Juho Kostiainen sanoo tiedotteessa.
Teollisuudessa työllisyys on puolestaan kääntynyt kasvuun. Nordea arvioi, että Suomen vientisektori olisikin nyt päässyt pahimman yli.
Suomen viennin odotetaan kasvavan tänä vuonna. Tätä puoltavat muun muassa suuret puolustusinvestoinnit Euroopassa, Nordea kertoo.
Nordean mukaan Suomen verrattain matalat palkankorotukset sekä edullinen sähkö tukevat vientisektorin kustannuskilpailukykyä sekä houkuttelevat lisäksi investointeja Suomeen.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin väläyttämät lisätullit Euroopan maille luovat Nordean mukaan kuitenkin varjoa viennin kasvunäkymille.
MAAILMANTALOUDEN kasvunäkymät jatkuvat Nordean mukaan melko hyvinä geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta.
Tänä vuonna kasvua tukee Nordean mukaan useissa maissa kevyt finanssipolitiikka, kasvulle suotuisat rahoitusolosuhteet sekä nopea teknologinen kehitys.
Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu arvioi presidentti Trumpin toimien jatkavan epävarmuutta erityisesti kansainvälisessä kaupassa. Lisäksi hän arvioi toimien heikentävän myös kuluttajien ja yritysten luottamusta tulevaan.
Trump uhkasi eurooppalaisia maita viikonloppuna uusilla tulleilla Euroopan ja Yhdysvaltojen Grönlantiin liittyvien erimielisyyksien vuoksi.
- Myös Yhdysvaltain keskuspankin asema ja nimitykset sen johtoon ovat varmasti alkaneen vuoden kuumimpia teemoja rahoitusmarkkinoilla. Edessä voi olla hyvinkin vauhdikas vuosi niin valuutta- kuin velkakirjamarkkinoillakin, Koivu sanoo tiedotteessa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.