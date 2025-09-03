Palkittu politiikan aikakauslehti.
3.9.2025 07:10 ・ Päivitetty: 3.9.2025 07:10

Nordea povaa talouteen maltillista käännettä – madalsi tämän ja ensi vuoden ennusteita

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Nordea ennustaa, että Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 0,5 prosenttia. Nordean mukaan Suomen talouskehitys on ollut alkuvuoden vaimeaa, mutta merkkejä käänteestä parempaan on jo kertynyt.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 1,5 prosenttiin.

Nordea on madaltanut sekä kuluvan vuoden että ensi vuoden ennustetta. Keväällä Nordea ennakoi, että Suomen talous kasvaisi kuluvana vuonna prosentin ja ensi vuonna kaksi prosenttia. Tuolloin odotuksena oli, että Yhdysvaltojen kanssa päästäisiin kauppasopuun noin 10 prosentin tullitasolla.

Heinäkuussa sovittiin kuitenkin 15 prosentin tulleista useimmille EU:sta Yhdysvaltoihin vietäville tuotteille.

Kun pahimmat skenaariot kauppasodan eskaloitumisesta vältettiin, on Suomen talouskehityksessä alkanut Nordean mukaan näkyä merkkejä paremmasta. Yritysten luottamuksessa ja teollisuuden tilauksissa nähdään jo kasvua, eivätkä USA:n tullit ole lyhyellä aikavälillä aiheuttaneet ylitsepääsemätöntä harmia vientiteollisuudelle.

KULUTUKSEN odotetaan kääntyvän kasvuun vaiheittain. Kesän aikana kertynyt korttidata antaa viitteitä kulutuksen asteittaisesta piristymisestä.

-  Kuluttajien heikko luottamus on toistaiseksi pitänyt säästämisen korkeana ja kulutuksen matalana, mikä on painanut etenkin palvelusektorin ja kaupanalan työllisyyttä, sanoo ekonomisti Juho Kostiainen tiedotteessa.

Nordea ennustaa, että vuonna 2027 Suomen talous kasvaa kaksi prosenttia, kun myös rakentaminen ja kansainvälisen talouden vahva veto alkavat jälleen tukea talouden kysyntää.

-  On lähes mahdotonta ennakoida, milloin ja missä kuluttajien luottamus lähtee parantumaan ja ruokkimaan nykyistä kovempaa kulutuksen kasvua. Todennäköisintä tämä on euroalueella, jossa korona-aikaisia säästöjä on edelleen paljon käyttämättä, työmarkkina on vahva ja Saksan tuleva elvytyspolitiikka kiihdyttää kasvua, arvioi Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.

Nordea odottaa, että Euroopan keskuspankki EKP pitää ohjauskorkonsa toistaiseksi nykytasolla. Koivun mukaan vuonna 2027 jopa koronnostot ovat mahdollisia.

Emmi Tilvis/STT

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

