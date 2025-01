Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu: Markkinoiden ensireaktio Trumpin paluuseen on myönteinen – riskit kuitenkin kasvavat

Markkinoiden ensireaktio presidentti Donald Trumpin paluuseen Yhdysvaltain presidentiksi on ollut myönteinen, kun pahimmat uhkakuvat tulleista eivät toteutuneet, sanoo Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu (kuvassa). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Samalla on kuitenkin selvää, että riskit kasvavat Trumpin paluun myötä.

- Me emme koskaan tiedä aamulla kun heräämme, minkälaisia uusia aloitteita sieltä on tulossa, Koivu totesi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Tullikaavailujen vaikutus näkyy epäsuorasti epävarmuuden kasvuna, jota Euroopassa pahentavat Saksan ja Ranskan sisäpoliittiset ongelmat.

Nordeassa ennakoidaan, että Trumpin suunnittelemat tullit tulevat jossain muodossa. Vaikutuksia ei vielä tässä vaiheessa ole helppo arvioida, mutta niitä ei pidä Koivun mielestä myöskään paisutella liikaa.

- Trumpin kotimaassa ajama vahva talouskehitys sekä dollarin vahvistuminen kompensoivat kyllä ison osan näistä tulleista. Nyt on tärkeää, että Euroopan ja Suomen yritykset pystyvät positiivisesti miettimään niitä mahdollisuuksia, joita kasvava markkina tuo mukanaan, Koivu sanoi.

MAHDOLLISTEN tullimaksujen vaikutukset Suomen kannalta voivat silti olla tuntuvat, vaikka tarkkoja vaikutuksia ei vielä ole mahdollista ennustaa. Yhdysvallat on viime vuosina ollut Suomen suurin tavaraviennin kohdemaa, kun noin kymmenen prosenttia viennistä on suuntautunut sinne, totesi ekonomisti Juho Kostiainen. Osuutena se on Euroopan suurimpien joukossa.

Vientiä Yhdysvaltoihin Suomesta on kasvattanut investointitavaroiden eli erilaisten koneiden ja laitteiden vienti. Lisää kasvua on tullut palveluviennistä, kun erityisesti tietotekniikan palvelujen vienti on kasvanut.

Vaikka Trumpin tullipuheet ovat kohdistuneet etenkin Kiinaan sekä naapurimaihin Meksikoon ja Kanadaan, voi Eurooppa joutua taas tikun nokkaan. Euroopan maiden kauppatase Yhdysvaltojen kanssa on selvästi ja kroonisesti ylijäämäinen.

Jos Euroopan maiden viennille määrättäisiin kymmenen prosentin tulli ja se vähentäisi Suomen vientiä saman verran, niin Suomen bruttokansantuote voisi laskea 0,2 prosenttia, Kostiainen laski.

- Mutta analyysi ei ole ihan niin suoraviivainen. Dollari on vahvistunut euroa vastaan melkein sen kymmenen prosenttia, eli tavallaan tämän kymmenen prosentin tullin vaikutus on jo lähestulkoon kompensoitunut valuuttakurssin kautta.

Tullit aiheuttavat samalla kuitenkin kasvavaa epävarmuutta maailmantalouteen, mikä olisi haitaksi Suomen vientivetoiselle taloudelle.

- Nyt kun ei tiedetä, kuinka isot tullit tulee, mille tavaroille tai palveluille niitä tulee, niin se johtaa herkästi siihen, että yritykset ovat varovaisia eivätkä uskalla investoida.

TRUMPIN talouspolitiikan odotetaan vauhdittavan inflaatiota Yhdysvalloissa, minkä seurauksena Nordea on muuttanut ennustettaan keskuspankki Fedin ohjauskorkopäätöksistä. Uusia koronlaskuja ei ole enää luvassa.

- Me emme enää odota Yhdysvalloissa koronlaskuja. Taustalla ovat Trumpin oletetut toimet, mutta myös Yhdysvaltojen talouden vahva veto. Inflaatiopaineet ovat viime kuukausina jo ennen Trumpia hiippailleet ylöspäin, Koivu totesi.

Euroopan keskuspankin (EKP) osalta Nordea pitää ennusteensa ennallaan ja odottaa, että EKP laskee ohjauskorkojaan kolme kertaa 0,25 prosenttiyksikköä tänä vuonna, minkä jälkeen talletuskorko asettuu reiluun kahteen prosenttiin