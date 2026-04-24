Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

24.4.2026 07:08 ・ Päivitetty: 24.4.2026 07:08

Norja lähtee kieltolinjalle: some pois alle 16-vuotiailta

iStock

Norjassa maan hallitus haluaa kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta, kertoo maan yleisradioyhtiö NRK. Hallitus aikoo tehdä asiasta lakiesityksen vielä tämän vuoden aikana.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Jos se menee läpi parlamentissa, laki voisi astua voimaan ensi vuonna, kertoi pääministeri Jonas Gahr Störe.

Norjan hallitus lähetti jo viime vuonna vastaavan esityksen lausuntokierrokselle, mutta siinä ikärajaksi oli määritelty 15 vuotta. Lapsi- ja perheministerin Lene Vågslidin mukaan lakiesitystä on nyt muokattu uuteen uskoon juuri lasten ja nuorten palautteen perusteella.

Toinen uudistus lakiesityksessä on se, että koko ikäluokka saa pääsyn someen samaan aikaan. Esityksen mukaan sosiaalisen median käytön voisi tulevaisuudessa aloittaa tammikuun ensimmäisenä päivänä sinä vuonna, kun täyttää 16 vuotta.

POHJOISMAISTA Tanska päätti viime vuonna kieltää sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiailta. Vanhempien poikkeusluvalla someen pääsee kuitenkin jo 13-vuotiaana.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU