Norja lähtee kieltolinjalle: some pois alle 16-vuotiailta

Norjassa maan hallitus haluaa kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta, kertoo maan yleisradioyhtiö NRK. Hallitus aikoo tehdä asiasta lakiesityksen vielä tämän vuoden aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jos se menee läpi parlamentissa, laki voisi astua voimaan ensi vuonna, kertoi pääministeri Jonas Gahr Störe.

Norjan hallitus lähetti jo viime vuonna vastaavan esityksen lausuntokierrokselle, mutta siinä ikärajaksi oli määritelty 15 vuotta. Lapsi- ja perheministerin Lene Vågslidin mukaan lakiesitystä on nyt muokattu uuteen uskoon juuri lasten ja nuorten palautteen perusteella.

Toinen uudistus lakiesityksessä on se, että koko ikäluokka saa pääsyn someen samaan aikaan. Esityksen mukaan sosiaalisen median käytön voisi tulevaisuudessa aloittaa tammikuun ensimmäisenä päivänä sinä vuonna, kun täyttää 16 vuotta.