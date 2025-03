Norja mukaan uusiin Ukraina-talkoisiin: antaa miljardien lisätuen

Norja on päättänyt, että Ukrainalle myönnettävän tuen määrää lisätään merkittävästi, kertoo maan pääministeri Jonas Gahr Störe .

Maan parlamentti on myöntänyt Ukrainalle 4,2 miljardin euron lisätuen. Norjan Ukrainalle tänä vuonna myöntämä tuki nousee päätöksen myötä 7,2 miljardiin euroon.

Norjan uutistoimiston NTB:n mukaan Ukrainan tuen lisäämistä tukivat yksimielisesti kaikki maan parlamentin puolueet.

Norjan päätös auttaa Ukrainaa vastustamaan Venäjää sekä tukee Euroopan maiden työstämää rauhansuunnitelmaa.

Norjaa on Euroopassa arvosteltu siitä, että se on tähän asti tukenut Ukrainaa öljyvarallisuuteensa nähden suhteellisen pienimuotoisesti. Maan öljynvienti on hyötynyt huomattavasti Venäjälle asetetuista pakotteista.