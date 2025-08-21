Palkittu politiikan aikakauslehti.
21.8.2025 07:25 ・ Päivitetty: 21.8.2025 07:25

Norjalta tiukka linjaus energiajuomista – myyntiä alaikäisille rajoitetaan lailla

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille on Norjassa kiellettyä vuodenvaihteesta lähtien, kertoi muun muassa Norjan yleisradio NRK torstaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lakimuutosta on valmisteltu jo pitkään, mutta tähän saakka epäselvyyttä on ollut lähinnä ikärajasta.

Norjan lääkäriliitto olisi halunnut energiajuomille vielä korkeamman, 18-vuoden ikärajan. Lääkäriliiton puheenjohtaja Ståle Onsgård Sagabråten kertoikin NRK:lle liiton olevan pettynyt hallituksen päätökseen. Liiton mukaan ikärajan olisi oltava korkeampi, jotta lasten ja nuorten terveyttä voitaisiin paremmin suojella.

TERVEYSMINISTERI Jan Christian Vestren mukaan 16-vuotiaat ovat riittävän kypsiä tekemään valistuneita ja hyviä valintoja.

Ikärajan rikkomisesta seuraa vuodenvaihteesta lähtien suullinen varoitus. Vestren mukaan sakot saatetaan kuitenkin ottaa käyttöön, jos pelkät huomautukset eivät tehoa.

Asiasta kertoi Suomessa ensin Yle.

