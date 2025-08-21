Ulkomaat
21.8.2025 07:25 ・ Päivitetty: 21.8.2025 07:25
Norjalta tiukka linjaus energiajuomista – myyntiä alaikäisille rajoitetaan lailla
Energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille on Norjassa kiellettyä vuodenvaihteesta lähtien, kertoi muun muassa Norjan yleisradio NRK torstaina.
Lakimuutosta on valmisteltu jo pitkään, mutta tähän saakka epäselvyyttä on ollut lähinnä ikärajasta.
Norjan lääkäriliitto olisi halunnut energiajuomille vielä korkeamman, 18-vuoden ikärajan. Lääkäriliiton puheenjohtaja Ståle Onsgård Sagabråten kertoikin NRK:lle liiton olevan pettynyt hallituksen päätökseen. Liiton mukaan ikärajan olisi oltava korkeampi, jotta lasten ja nuorten terveyttä voitaisiin paremmin suojella.
TERVEYSMINISTERI Jan Christian Vestren mukaan 16-vuotiaat ovat riittävän kypsiä tekemään valistuneita ja hyviä valintoja.
Ikärajan rikkomisesta seuraa vuodenvaihteesta lähtien suullinen varoitus. Vestren mukaan sakot saatetaan kuitenkin ottaa käyttöön, jos pelkät huomautukset eivät tehoa.
Asiasta kertoi Suomessa ensin Yle.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.