30.3.2026 14:45 ・ Päivitetty: 30.3.2026 14:45
Norjan aprilliyllätys: raju veronalennus polttoaineille
Norjassa bensiinin ja dieselin verotusta kevennetään huhtikuun alusta alkaen, kertoo maan demarihallitus. Väliaikaisella helpotuksella on tarkoitus pienentää autoilijoiden ja kalastajien kohonneita kuluja.
Bensiinin verotus kevenee aprillipäivästä alkaen 4,41 kruunua eli euroissa noin 40 senttiä litralta. Dieselin verotus kevenee 2,85 kruunua eli noin 0,25 senttiä litralta. Nämä saadaan poistamalla polttoaineen verotusrakenteesta kokonaan tiemaksuosuus.
Norjan hallitus kertoo myös laskevansa kalastusalusten ja laivaliikenteen polttoaineen hiilidioksidiveron nollaan.
VÄLIAIKAISIKSI tarkoitetut kevennystoimet ovat voimassa syyskuun alkuun saakka. Niiden arvellaan maksavan valtiolle noin 300 miljoonaa euroa.
Ruotsissa maan hallitus ja sitä tukevat ruotsidemokraatit esittivät jo viikko sitten polttoaineverojen väliaikaista alentamista.
