Talous

30.3.2026 14:45 ・ Päivitetty: 30.3.2026 14:45

Norjan aprilliyllätys: raju veronalennus polttoaineille

Norjassa bensiinin ja dieselin verotusta kevennetään huhtikuun alusta alkaen, kertoo maan demarihallitus. Väliaikaisella helpotuksella on tarkoitus pienentää autoilijoiden ja kalastajien kohonneita kuluja.

Bensiinin verotus kevenee aprillipäivästä alkaen 4,41 kruunua eli euroissa noin 40 senttiä litralta. Dieselin verotus kevenee 2,85 kruunua eli noin 0,25 senttiä litralta. Nämä saadaan poistamalla polttoaineen verotusrakenteesta kokonaan tiemaksuosuus.

Norjan hallitus kertoo myös laskevansa kalastusalusten ja laivaliikenteen polttoaineen hiilidioksidiveron nollaan.

VÄLIAIKAISIKSI tarkoitetut kevennystoimet ovat voimassa syyskuun alkuun saakka. Niiden arvellaan maksavan valtiolle noin 300 miljoonaa euroa.

Ruotsissa maan hallitus ja sitä tukevat ruotsidemokraatit esittivät jo viikko sitten polttoaineverojen väliaikaista alentamista.

Kotimaa

28.3.2026 14:55

Multala väläytti Ykkösaamussa: Verohelpotusta ammattiliikenteelle

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
30.3.2026
SAK: Osa hallitustoiveistamme ei maksa mitään – "Joulupukin listaa on turha kirjoitella"
Ville Jalovaara

Kirjallisuus
30.3.2026
Arvio: Välähdyksiä konfliktista, jonka melkein jo unohdamme
Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
30.3.2026
Arvio: Kansallisteatterin uustulkinta Vanja-enosta on näyttelijän tekniikan koetinkivi
päätoimittaja: Petri Korhonen
