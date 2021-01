Nuoret aikuiset haluavat tulla nähdyiksi työssään yksilöinä, joilla on omat vahvuudet, näkemykset ja intohimot

Tulevaisuuden työelämässä nuoret aikuiset haluavat tulla nähdyiksi yksilöinä, joilla on omat vahvuudet, näkemykset ja intohimot, selviää TYÖ2030-ohjelman somehaasteen kautta kerätyissä sisällöissä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kampanjan tiedotteen mukaan marras-joulukuussa järjestetty kampanja keräsi kaikkiaan kymmeniä videoita ja kuvia sekä satoja kommentteja yli 18-vuotiailta nuorilta aikuisilta. Kokonaisuudessaan #muntyö2030-kampanja saavutti yli puoli miljoonaa näyttökertaa somessa.

– Työntekijöitä pitäisi ruveta näkemään enemmän yksilöinä ja persoonina, koska se vaikuttaa siihen, että työntekijää ymmärretään oikeasti. Ja sitä kautta se vaikuttaa myös työhyvinvointiin, kertoi 21-vuotias Marjukka Seinäjoelta.

Nuorten somekeskustelussa käy selväksi se, että monet työnantajat ovat suuren murroksen edessä. Työltä kaivataan tulevaisuudessa yhä enemmän vaihtelua ja vaikuttamismahdollisuuksia niin omaan työnkuvaan kuin työskentelytapoihin. Suurin osa nuorista aikuisista haluaa tehdä töitä joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Aiemmin syksyllä julkaistun STTK:n teettämän nuorisokyselyn mukaan nuorille työssä tärkeintä on palkka. #MunTyö2030-kampanjan keskusteluissa toimeentuloa merkittävämpää kuitenkin on, että työ on mielekästä ja tekijän itsensä näköistä.

Kampanjan taustalla oleva TYÖ2030-ohjelma tukee eri alojen työpaikkoja ja niiden muodostamia verkostoja omassa kehittämistyössään. #muntyö2030-kampanjan tavoitteena oli tuoda nimenomaan nuorten aikuisten ääni esiin tulevaisuuden työn ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.

– On tärkeää miettiä, miten saamme Suomessa nostettua fyysisen työn ammattien arvostusta ja houkuttelevuutta nuorten silmissä. Uutisointi keskittyy paljon ammattien huonoihin puoliin ja kuormitustekijöihin, ja usein unohdetaan näiden ammattien ja työn voimavarat. Organisaatioiden ja työpaikkojen haasteeksi näen puolestaan nuorten perehdytyksen ja yksilöllisen huomioimisen. Olisi tärkeä tukea nuoria työuran alkuvaiheissa eikä jättää yksin kohtaamaan työn haasteita tai vaikeita asiakastilanteita, ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaavan Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Mervi Niemi kuvailee tiedotteessa.

Kampanjaan osallistuivat muun muassa tubettajat Anna Länsisalmi-Keisala, Aaro Huttunen, Jalmari Karvinen, Jesse Pynnönen ja Tiia Suomalainen.

#MunTyö2030-somehaaste on osa TYÖ2030 – Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa. #MunTyö2030 -somehaasteen vastaanottaneet nuoret aikuiset kertoivat, mikä heille on kaikista tärkeintä työelämässä ja miltä he haluaisivat työpäivänsä näyttävän vuonna 2030.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelmaan kuuluva TYÖ2030 on työelämän toimintatapoja uudistava ja työelämäinnovaatioita sekä teknologian hyödyntämistä edistävä kehittämisohjelma. Ohjelman operatiivisesta toteuttamisesta vastaa Työterveyslaitos.