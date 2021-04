Nuori – sinä riität!

Tällä viikolla on työväen juhla, vappu. Se saa minut miettimään niin peruskoulunsa päättäviä nuoria kuin toisen asteen opintojaan suorittavia opiskelijoitakin. Monella on muutoksen kevät: minkä polun valita yläasteen päättyessä tai mitä tehdä lukion tai ammattikoulun jälkeen? Piia Yli-Heikkuri Teollisuusliiton aluetoimitsija, Vaasa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdään kahdesti vuodessa arvio 200 ammatin osalta siitä, miten hyvin ammattien kysyntä ja tarjonta kohtaavat työmarkkinoilla. Valtakunnalliset tulokset julkaistaan alueittain ammattibarometri -sivustolla, viimeisin maaliskuussa. Pohjanmaan TE-toimiston alueelliset tiedot jakautuvat Vaasan, Pietarsaaren ja Keski-Pohjanmaan tietoihin. Siitä selviää arviot seuraavan puolen vuoden osalta rekrytointitarpeesta ja työmarkkinatilanteesta sekä seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä.

Eniten pulaa hakijoista esimerkiksi Vaasan alueella on muun muassa paitsi terveydenhuollon ammattilaisista (lääkäreistä, sairaan-, terveyden-, lähi- ja kodinhoitajista), myös rakennusalan osaajista, metallityöntekijöistä, hitsareista, autonasentajista, kuorma-autokuskeista, myyjistä ja siivoojista. Toisin sanoen; meidän sujuvan arkemme mahdollistajista.

Voidaan siis todeta, että ns. tavallisia duunareita tarvitaan kipeästi.

Muutoin emme saa tarvitsemaamme hoitoa itsellemme, lapsillemme tai vanhuksillemme, kotimme rapistuvat, eikä uusien talojen rakentajia löydy, automme jäävät korjaamatta, eivätkä ruoat ja muut kulutushyödykkeet kulkeudu kauppoihin. Kaupoista ei löydy myyjiä ja julkiset tilat jäävät siivoamatta. Kuulostaa karmivalta.

Olen kuullut, että yläasteen opinto-ohjaajat painottavat monesti sitä, että jokaisen tulisi koulumenestyksestään huolimatta hakeutua lukioon, siitä ammattikorkeakouluun ja vielä yliopistoonkin. Jos oppilas on enemmän tekijä kuin lukija, hänelle parempi reitti voisi olla ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) tai suoraan ammatillinen opinahjo. Mikäli koulumenestys yläkoulussa on keskiarvon osalta 6,5–7,0:n tienoilla, aika harvoin lukio-opinnot rullaavat sujuvasti. Vaatimukset korkeakouluopintoihin pyrkimisestä voivat koitua tällaisen nuoren lannistajaksi, jos hänelle syntyy sellainen käsitys, ettei ammatillinen koulutus työelämässä riitä.

Opinto-ohjaajat ovat avainhenkilöitä auttamaan nuoria löytämään itselleen sopivimman polun työelämään. Haluan uskoa, että he muistavat myös tähdentää, että kaikki työ on arvokasta. Jokaisen ei tarvitse olla ylioppilas ja halutessaan opintojaan voi jatkaa korkeakouluun myös ammattikoulun jälkeen.

Viime viikolla saatiin upeita uutisia Vaasan akkutehtaasta. Sen työllistämisvaikutukset ovat huikeat jo rakennusvaiheesta alkaen. Nyt on keksittävä kiireesti, mistä löydetään osaavat työntekijät, kun jo nyt heistä on alueellamme pulaa. Duunariammatteihin on saatava lisää imua, koska työtä kyllä riittää. Arvostus lähtee siitä, että työstä maksetaan elämiseen riittävä palkka. Kaikki työ on arvokasta ja meidän on aika näyttää se.

Nuori, sinulle tahdon sanoa:

Sinä riität.

Riemullista työväen juhlaa!

Kirjoittaja on Teollisuusliiton aluetoimitsija ja kuntapäättäjä Vaasasta.