”Nuorilla on pitkään ollut tarve kaveripoliisille” – Nuorten Kotkien palkinto Konstaapeli Danielille

Konstaapeli Daniel eli Itä-Suomen poliisilaitoksen Daniel Kalejaiye on saanut Nuorten Kotkien Vuoden lapsiteko -palkinnon. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lapsitekopalkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle tunnustuksena lapsen hyväksi tehdystä työstä.

Konstaapeli Daniel toimii lasten ja nuorten suosimilla sosiaalisen median alustoilla. Nettipoliisina Daniel Kalejaiye lisää poliisin läsnäoloa ja saavutettavuutta sosiaalisessa mediassa. Nettipoliisi on osa lähipoliisitoimintaa, jossa tavoitteena on luottamuksen luominen ja ylläpitäminen poliisin ja kansalaisten välillä.

– Danielin sosiaalisen median tilit ovat myös matalan kynnyksen yhteydenottoväyliä, joissa lapsi tai nuori voi olla suoraan poliisiin yhteydessä ongelmasta tai kysymyksestä, Nuoret Kotkat kertoo tiedotteessaan.

Kalejaiyella on jo pitkä kokemus lasten ja nuorten kohtaamisesta verkossa. Hänen työhönsä on sisältynyt muun muassa ennalta estävää työtä, tiedon levittämistä siitä mikä on kiellettyä ja mikä sallittua sekä myös rikoksen uhreiksi joutuneiden auttamista.

”Olen omistautunut nettipoliisiudelle 100-prosenttisesti alusta asti.”

Vuoden Lapsitekopalkinnon myöntänyt Nuorten Kotkien liittohallitus arvostaa juuri tätä Kalejaiyen työn pitkäjänteisyyttä.

– Läsnäolollaan verkossa Konstaapeli Daniel toteuttaa tärkeää kasvattajan tehtävää ja toimii osaltaan turvallisena aikuisena siellä missä lapset viettävät paljon aikaa, Nuorten Kotkien puheenjohtaja Marko Piirainen perusteli luovuttaessaan palkinnon Kuopiossa torstaina.

Kalejaiye myöntää tunnustuksen saamisen tekemästään työstä tuntuvan aina hyvältä.

– Olen omistautunut nettipoliisiudelle 100-prosenttisesti alusta asti, mikä on vaatinut minulta henkilökohtaisesti paljon, mutta myös läheisiltä ihmisiltä ympärilläni. Nuorilla on ollut pitkään tarve niin sanotulle kaveripoliisille ja ehkä minusta on ajan myötä muodostunut sellainen. Ei voi kuin kiittää ja kumartaa. Saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan Konstaapeli Danielille!”

Palkinto on graafikko Athanasía Aarniosuon työ Mallit sekä luovutuskirja. Ensimmäinen Lapsitekopalkinto myönnettiin vuonna 1991. Sen ovat saaneet muun muassa KiVa koulu -hanke, Pikku Kakkonen, professori Lea Pulkkinen sekä kirjailija Mauri Kunnas. Vuonna 2020 palkinto myönnettiin suomalaiselle opettajakunnalle.