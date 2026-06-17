Politiikka
17.6.2026 11:30 ・ Päivitetty: 17.6.2026 11:30
Nuorisovälikysymys ohi – hallitus pysyi pystyssä
Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 102-83 keskiviikkona pidetyssä välikysymysäänestyksessä. Poissa oli 14 edustajaa.
Kyseessä oli keskustan ja Liike Nytin välikysymys nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuudenuskon heikkenemisestä.
Oppositiopuolueet kysyivät hallitukselta, miten se aikoo palauttaa nuorten uskon tulevaan. Välikysymyksen mukaan hallitus on päästänyt nuorisotyöttömyyden ”sietämättömälle tasolle”.
Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus.
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