Nuorten somekiellolle ensimmäinen oikeustesti Australiassa

Digitaalista sananvapautta vaaliva järjestö kertoi keskiviikkona haastavansa yhdessä kahden 15-vuotiaan nuoren kanssa oikeuteen Australian parlamentin päätöksen, jonka myötä sosiaalinen media valtaosin kiellettäisiin alle 16-vuotiailta.

Päätöksen on määrä astua voimaan ensi kuussa.

Digital Freedom Project -järjestön mukaan kyseessä on epäoikeudenmukainen sananvapauden rajoittaminen.

- Me olemme todellisia diginatiiveja: haluamme pysyä koulutettuina, vahvoina ja fiksuina digitaalisessa maailmassamme. Olemme pettyneitä laiskaan hallitukseen, joka vain kieltää alle 16-vuotiaita sen sijaan, että se tukisi ohjelmia, jotka auttavat lapsia pysymään turvassa sosiaalisessa mediassa, perusteli toinen haasteessa mukana olevista nuorista, Noah Jones.

Uuden lain mukaan muun muassa Facebookin, Instagramin ja Tiktokin on joulukuun 10. päivän jälkeen estettävä kaikkien alle 16-vuotiaiden pääsy palveluihinsa, tai niitä uhkaavat suuret sakot.