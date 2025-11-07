Tanska kieltää somen alle 15-vuotiailta – Myös puhelinkielto kouluihin suunnitteilla

Tanskassa hallitus on päässyt sopuun lasten somekiellosta. Sosiaalinen media aiotaan kieltää alle 15-vuotiailta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hallituksen, konservatiivisen kansanpuolueen ja sosiaaliliberaalin Radikaalin Venstren kesken syntynyt sopu jättää vanhemmille mahdollisuuden sallia lapsilleen sosiaalisen median käyttö 13-vuotiaasta alkaen. Digitalisaatiosta vastaavan ministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan tavoitteena kuitenkin on, että 15 vuoden ikärajasta tulee Tanskassa selkeä normi.

Pääministeri Mette Frederiksenin johtama hallitus katsoo lasten ja nuorten altistuvan sosiaalisessa mediassa haitalliselle sisällölle. Lisäksi some voi olla haitaksi lasten sosiaaliselle elämälle, unelle ja keskittymiskyvylle.

Frederiksen kertoi hallituksen suunnittelemasta lakiesityksestä lokakuussa.

KOLME vasemmistopuoluetta on ilmoittanut jäävänsä sovun ulkopuolelle, koska ne eivät kannata hallituksen linjausta antaa vanhemmille vapauksia poiketa ikärajasta.

Esimerkiksi sosialistisen kansanpuolueen Lisbeth Bech-Nielsen on kuvaillut linjaa kunnianhimottomaksi, koska tosiasiallisesti ikärajaksi asettuu 13.

Sosiaalidemokraatteja edustava pääministeri Frederiksen on kuitenkin painottanut, että sopu on läpimurto, koska sosiaalisen median käyttöä ei tällä hetkellä rajoiteta lainsäädännöllä mitenkään. Hän näkee, että näin hallitus siivoaa jälkiä, joita sosiaalinen media ja puhelimet ovat lapsiin viime vuosina jättäneet.

Frederiksenin mukaan hallitus kaavailee myös puhelinten kieltämistä kouluissa.