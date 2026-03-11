Nuorten tulevaisuususko pohjalukemissa – Työmarkkinoiden epävarmuus, liian varhaiset valinnat ja maailmantilanne ahdistavat

Suomalaisnuorten usko maailman tulevaisuuteen on historiallisen matalalla, käy ilmi keskiviikkona julkaistusta Nuorisobarometrista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Barometriin vastanneista nuorista 50 prosenttia suhtautui pessimistisesti tai erittäin pessimistisesti maailman tulevaisuuteen. Vastaava luku oli 28 prosenttia, kun asiasta kysyttiin edellisen kerran vuonna 2021.

Nuorisotutkimusseuran tutkimusprofessori Sofia Laineen mukaan tulos ei ole yllättävä.

- Elämme sekä suomalaisen yhteiskunnan että maailmanpoliittisen tilanteen näkökulmasta monella tapaa poikkeuksellista kriisien aikaa, johon ovat kuuluneet taloudellisen epävarmuuden ohella muun muassa pandemia, ilmastohätätila ja sota Euroopassa, hän sanoo tiedotteessa.

Barometrissa nuorilta kysyttiin epävarmuutta ja turvattomuutta aiheuttavista ilmiöistä. Näistä maailmanpoliittinen tilanne kalvoi nuoria eniten: 60 prosenttia vastanneista kertoi kokevansa asiasta erittäin tai melko paljon turvattomuutta. Edellisen kerran asiasta kysyttiin vuonna 2018, ja tuolloin luku oli 42 prosenttia.

Valtion nuorisoneuvoston puheenjohtaja Ida Leino sanoo, että nuorten hyvinvointi tulisi nostaa päätöksenteossa keskiöön.

- Aikuisilla ja päättäjillä on vastuu siitä, millaisia tulevaisuudennäkymiä nuorille tarjoamme, Leino sanoo tiedotteessa.

NUORTEN ykköshuolenaihe on barometrin mukaan työllistyminen. Nuorista 70 prosenttia kertoi kokevansa paineita työn saamisesta.

- Uusin Nuorisobarometri toistaa aiempien barometrien viestiä, että töiden tekeminen on nuorille tärkeä tapa kiinnittyä yhteiskuntaan, sanoo Nuorisotutkimusseuran tilastotutkija Konsta Happonen tiedotteessa.

Ida Leino sanoo, että kun ensimmäisen työpaikan saaminen on yhä vaikeampaa, epävarmuus kasaantuu ja heijastuu laajasti nuorten hyvinvointiin.

- Tämä epävarmuus vaikeuttaa tulevaisuuden suunnittelua, kuten oman asunnon hankintaa tai perheen perustamista, ja heikentää uskoa siihen, että oma elämä asettuu ja kantaa.

MYÖS opiskelu aiheuttaa nuorille merkittävästi paineita. Kyselyn mukaan yli puolet nuorista koki paineita koulutuksen saamisesta.

Nuorten vastauksissa nousi toistuvasti esiin se, miten paineistavalta ulkoa tulevat odotukset esimerkiksi nopeasta valmistumisesta voivat tuntua.

- Monet nuoret tuntevat epäonnistuneensa, jos he vielä etsivät paikkaansa maailmassa eivätkä tiedä, mitä heistä tulee ”isoina”. Nuoruus on itsensä etsimisen aikaa, mutta useat nuoret kokivat tilan tälle etsiskelylle olevan liian kapea, Sofia Laine sanoo.

Vuoden 2025 Nuorisobarometri tarkasteli nuorten kokemia paineita ja nuoriin kohdistuvia odotuksia. Taloustutkimuksen alkuvuonna 2025 toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2 300 nuorta.

Vuosittain toteutettavalla tutkimuksella kartoitetaan 15-29-vuotiaiden Suomessa asuvien nuorten arvoja ja asenteita.

