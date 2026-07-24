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Ulkomaat

24.7.2026 06:18 ・ Päivitetty: 24.7.2026 06:18

NYT: Iran sanoi ei

AFP PHOTO / US CENTRAL COMMAND PUBLIC AFFAIRS

Yhdysvaltalaisen New York Times -lehden mukaan Iran hylkäsi Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoivat lehdelle iranilaiset ja irakilaiset virkailijat.

Aselepoehdotuksen tarkemmista yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta iranilaislähteiden mukaan kyseessä oli ainoa pöydällä ollut ehdotus.

Lähteiden mukaan Iranin johto ei olisi kiinnostunut väliaikaisesta ratkaisusta, joka jättäisi Hormuzinsalmen hallitsemista koskevan kysymyksen ratkaisematta.

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