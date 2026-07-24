Ulkomaat
24.7.2026 06:18 ・ Päivitetty: 24.7.2026 06:18
NYT: Iran sanoi ei
Yhdysvaltalaisen New York Times -lehden mukaan Iran hylkäsi Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt.
Asiasta kertoivat lehdelle iranilaiset ja irakilaiset virkailijat.
Aselepoehdotuksen tarkemmista yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta iranilaislähteiden mukaan kyseessä oli ainoa pöydällä ollut ehdotus.
Lähteiden mukaan Iranin johto ei olisi kiinnostunut väliaikaisesta ratkaisusta, joka jättäisi Hormuzinsalmen hallitsemista koskevan kysymyksen ratkaisematta.
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