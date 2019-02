Nyt lähti ryhmäkuri myös sinisiltä sotesta, Elo viittaa kokoomukseen: ”Jos jollain on löysempää, silloinhan kaikki menevät samalla tavalla”

Siniset kokoontuu huomenna aamulla kello puoli kymmeneltä ylimääräiseen ryhmäkokoukseen sen kolmen kansanedustajan ilmoitettua, että saattavat äänestää sotea vastaan eduskunnassa. Tosin usko siihen, että sote ylipäänsä äänestykseen päätyy, on myös koetteilla näillä kansanedustajilla.

– Ei tämä sinänsä ainutlaatuista ole, kokoomuksella on ollut jo monta kuukautta monta edustajaa, jotka ovat ilmoittaneet olevansa epävarmoja. Niin on nyt sitten meilläkin, sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo sanoo Demokraatille tänään illansuussa puhelimitse.

Elo toteaa, että sinisillä on ollut kanta, että maakunta- ja sote-uudistusta viedään eteenpäin. Nyt uutena asiana pöydälle on tullut perustuslakivaliokunnan lausunto.

– Julkisuudessa on voinut syntyä kuva, että sinisillä kanta on muuttunut ja on epävarmuutta, siksi vastuullisena ryhmänjohtajana kutsun koolle ryhmäkokouksen, Elo kommentoi.

Onko julkisuudessa oleva kuva sitten oikea? Elo sanoo, että jos ajattelee esimerkiksi kansanedustaja Pentti Oinosta, joka on yksi kolmesta nyt ilmoittautuneesta sinisten sote-skeptikosta, Oinonen on ollut perustelluista syistä sairauslomalla. Hänellä on ollut Iltalehden mukaan selkä- ja jalkavaivoja.

– Ryhmänjohtajana en ole selvännäkijä tai ajatustenlukija, en ole tiennyt, että hänellä olisi ajattelu muuttunut, Elo sanoo.

Elon käsitys on, ettei Oinonen pääse huomiseen ryhmäkokoukseen, mutta mahdollisesti hänen läsnäolonsa hoidetaan teknisten laitteiden välityksellä.

Voiko ryhmän kanta muuttua?

Simon Elon mukaan huomisessa ryhmäkokouksessa käydään läpi perustuslakivaliokunnan perjantaina julkaistu sote-lausunto ja se, mitä se valtiosääntöoikeudellisesti tarkoittaa.

– Itse uskon, jos tahtoa on, maakunta- ja sote-uudistusta voidaan ainakin osittain tällä kaudella viedä eteenpäin. Nämä pitää ryhmässä käsitellä. Ryhmä päättää ryhmän kannan, sitä ryhmänjohtaja edustaa.

Voiko ryhmän kanta muuttua?

– Ryhmä päättää ryhmän kannan.

Onko realismia, että ryhmän kanta voisi muuttua?

– Ryhmä päättää ryhmän kannan ja minä ryhmänjohtajana edustan ryhmän kantaa, Elo toistaa.

Kun Elo puhuu osittaisesta soten läpiviennistä, hän lukee tähän sisälle niin maakuntien synnyttämisen kuin valinnanvapauden.

Sanktioita ei luvassa, ei ole ollut kokoomuksellakaan.

Tänään Oinosen lisäksi sinisten kansanedustajista Vesa-Matti Saarakkala ja Martti Mölsä ovat ilmoittautuneet sote-kriitikoiksi ja he saattavat äänestää salissa sotea vastaan. Tosin kumpikaan ei ole kantaansa aivan suoraan kertonut.

Elon mukaan kansanedustajien käsitykset käydään läpi ryhmäkokouksessa.

– He voivat perustella ja ryhmä käy siitä keskustelua.

Mitään sanktioita sinisten sote-skeptikoille ei ole luvassa. Elo sanoo lähtevänsä siitä, ettei niille ole tarvetta.

Hän viittaa jälleen kokoomuksen ryhmään, jossa on ollut jo pitkää sote-vastustajia.

– Rangaistuksia en ole huomannut, että olisi (kokoomuksessa) tullut. Lähden siitä, että sinistenkin osalta vapaa keskustelu on mahdollista.

Onko sinisillä ryhmäkuria sote-äänestyksessä?

– Kyllä lähtökohta kaikilla ryhmillä niin kuin Jokisen ja Kaikkosenkin ääneen sanomana on se, että kaikki edustajat toimivat ryhmän kannan mukaisesti.

Kalle Jokinen on kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja Antti Kaikkonen keskustan.

Kun Demokraatti huomauttaa Elolle, että kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut, ettei kokoomuksella ole sote-äänestyksessä ryhmäkuria, Elo korjaa sanomaansa.

– Totta kai täytyy mennä hallituksessa yhtenäisesti. Jos jollain on löysempää kuin muilla, silloinhan kaikki menevät samalla tavalla. Se on aivan selvää, Elo sanoo.

– Lähtökohta on, että ryhmän jäsenet äänestävät ryhmän kannan mukaan, hän toteaa.

Hän kertoo tänään yrittäneensä tavoitella Kalle Jokista. Antti Kaikkosen kanssa hän on ollut yhteydessä.

– Tietysti pidän hallituskumppanit ajan tasalla, mikä sinisten näkemys on. He tietävät, että pidämme ylimääräisen ryhmäkokouksen.

Keskustan Antti Kaikkonen on aiemmin kertonut Demokraatille, että keskustalla on sote-äänestyksissä ryhmäkuri.