“Nyt me näemme saldon” – Lindtman kehottaa hallitusta ja kokoomuksen Marttista katsomaan peiliin

Suomen valtion velka on kasvanut kovaa kyytiä. Hiljattain luottoluokitusyhtiö Fitch alensi maamme luottokelpoisuutta koskevan näkymän negatiiviseksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Hallitus on tehnyt sopeutusta, mutta siitä huolimatta valtiovarainministeriön budjettiehdotus ensi vuodelle on yli 12 miljardia euroa alijäämäinen.

SDP:n puheenjohtaja ei ole tyytyväinen Orpon hallituksen saavutuksiin.

– Nyt kun on tiedossa hallituksen ensimmäisen vuoden saldo ja kahden ensimmäisen vuoden budjettilinjaukset, hallituksen tulokset ovat pysäyttäviä ja vieläkin heikompia kuin edes vuosi sitten osasimme pelätä. Suurista puheista huolimatta Purran kahden ensimmäisen vuoden budjettiehdotukset perustuvat 25 miljardin euron velkaantumiselle. Ja 100 000 uuden työpaikan sijaan Suomessa on nyt vuoden aikana nähty lähes Euroopan heikoin työttömyyskehitys. Suomen työttömyys on noussut lähes huipputahtia Euroopassa, Antti Lindtman sanoo Demokraatin haastattelussa SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Rovaniemellä.

Hän pitää hallituksen linjaa epäoikeudenmukaisena ja kritisoi, että siinä leikkaukset kohdistetaan valtaosin tavallisiin suomalaisiin palkansaajista pienyrittäjiin sekä lapsiperheistä eläkkeensaajiin.

– Samalla suurituloiset, varakkaat ja yksityinen terveysbisnes suojellaan. Nyt nähdään ensimmäisen vuoden osalta tulokset. Saldo on kyllä lohduton. Hallituksen talouspolitiikka ei toimi ja nyt tarvitaan isoa suunnanmuutosta.

– Kyllähän tässä nyt pahimmat pelot kävivät toteen, kun hallitus laiminlöi todelliset kasvutoimet. Se näkyy erityisesti asuntorakentamisessa jatkuneena alhona. Hallitus aiheutti työmarkkinakaaoksen, jossa on kyllä riskejä, että se kuplii edelleen tänä syksynä.

LINDTMAN kritisoi myös sitä, että hallitusneuvotteluissa “rajattiin kokonaan valtion tulojen vahvistaminen pois”. Seurauksena tästä hallitus joutuu nyt kesken vuotta tekemään syyskuussa voimaan tulevan “arvonlisäveropommin”, kuten Lindtman asiaa sanoittaa.

– Nyt nähdään nämä tulokset. Työpaikkoja ei tullut lisää, työllisiä on vähemmän, työttömyys kasvaa ja velkaantuminen suurista puheista huolimatta jatkuu erittäin korkeana, oppositiojohtaja kritisoi.

SDP:n puheenjohtajan mukaan hallituksen on syytä arvioida koko arvonlisäverolinjansa uudelleen.

Yle on kertonut valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) huomauttaneen, että ilman hallituksen säästöjä budjetin alijäämä olisi jopa vajaat 16 miljardia euroa.

Hallituspuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen on puolestaan sanonut, että “Lindtmanin ratkaisu kaikkiin talouden ongelmiin on yhä valtion menojen paisuttaminen”.

Lindtman painottaa, että hallituksen olisi aika ottaa kehityksestä vastuu ja lopettaa syyllisten hakeminen. Hän näkee hallituksen nyt eri tavoin pyrkivän syyttämään kehityksestä Sanna Marinia (sd.) eli käytännössä edellistä hallitusta. Tätä Lindtman ei pidä arvossa.

LINDTMAN sanoo, ettei yksikään puolue ole esittänyt eduskunnassa, ettei julkista taloutta pitäisi vahvistaa.

– SDP on esittänyt kuuden miljardin suorat sopeutukset ja myöskin erittäin laajan kasvupaketin.

Marttiselle Lindtman sanoo terveisinä, että “puolue joka lupasi lopettaa velkaantumisen nyt hyväksyy kahdelle ensimmäiselle vuodelle 25 miljardin euron velkaantumisen”. Hän syyttää Marttista myös epärealistisista työllisyyslupauksista, jossa saldo on miinusta.

– Sen sijaan, että kokoomus ottaisi vastuun päähallituspuolueena tästä kehityksestä ja olisi valmis tekemään johtopäätökset ja muuttamaan suuntaa, se edelleen keskittyy opposition vaihtoehtojen arvostelemiseen samalla kun se ei ole niihin tarttunut. Me olemme esittäneet kuuden miljardin suoran menojen sopeutuksen ja sen lisäksi kasvuohjelman. Me olemme varoittaneet toteutuneesta kehityksestä. Me olemme vedonneet, ettei työmarkkinakaaosta aiheutettaisi, Lindtman sanoo.

– Kaikille näille hallituksen korvat ovat olleet kuuroja. Nyt me näemme saldon. Nämä lausunnot kertovat siitä, että valitettavasti näyttää siltä, että johtopäätöksiä ei ole tulossa, vaan hallitus jatkaa edelleen, sen sijaan että se ottaisi vastuun ja muuttaisi kurssin, syyllisten etsimistä muualta kuin peilistä, hän jatkaa.

KESÄLLÄ rajalaki jakoi SDP:n eduskuntaryhmää, kun osa kansanedustajista ei tukenut lakia eduskunnassa. Demokraatti tiedusteli Lindtmanilta, vieläkö rajalakikeskusteluun palataan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa ja jäikö asiasta haavoja.

Lindtman vastaa, että rajaturvallisuutta vahvistava laki hyväksyttiin lopulta välttämättömien muutosten jälkeen laajalla enemmistöllä eduskuntaryhmässä.

– Näyttäisi, että myös kentältä ja äänestäjiltä tälle linjalle on tukea. On tärkeätä, että tässä löydettiin ratkaisu.

– Ei SDP aio tähän jumiin jäädä, vaan lähdemme täältä haastamaan hallitusta ennen kaikkea ihmisille tärkeissä arjen asioissa.