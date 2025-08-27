Palkittu politiikan aikakauslehti.
Kotimaa

27.8.2025 13:01 ・ Päivitetty: 27.8.2025 13:01

Nyt muutosneuvottelut alkavat Atrialla – potkut uhkaavat noin 60 henkilöä

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Atrian mukaan myös työntekijöiden lomautukset ovat mahdollisia sekä Jyväskylän että Kauhajoen tehtailla.

Elintarvikekonserni Atria käynnistää muutosneuvottelut tuotannon uudelleenjärjestelyiden toteuttamiseksi Jyväskylän ja Kauhajoen tehtailla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suunniteltujen uudelleenjärjestelyiden seurauksena työn määrä voi vähentyä noin 60 henkilön verran Jyväskylän tehtaalla, yhtiö kertoo.

Lisäksi kapasiteetin sopeuttaminen lomautuksilla sekä Jyväskylän että Kauhajoen tehtailla on Atrian mukaan mahdollista.

Uudelleenjärjestelyiden tavoitteena on yhtiön mukaan parantaa lihaliiketoiminnan kannattavuutta keskittämällä naudanlihan leikkuutoiminnot Kauhajoen tehtaalle. Suunnitelman mukaisesti nautojen teurastus jatkuu Jyväskylässä edelleen.

Henkilöstön määrän mahdollinen vähentäminen on suunniteltu toteutettavaksi loppuvuoden 2026 ja alkuvuoden 2027 aikana.

ATRIA suunnittelee myös investoivansa Kauhajoen tuotantolaitoksen modernisointiin noin 16 miljoonaa euroa.

Investointi pitäisi sisällään sekä vanhojen rakennusten purkamista että uusien tilojen rakentamista. Investoinnin tavoitteena on vahvistaa Kauhajoen yksikön valmiuksia tuottaa korkealaatuista naudanlihaa kotimaan ja vientimarkkinoiden tarpeisiin.

Mahdollinen investointipäätös tehdään Atrian mukaan muutosneuvotteluiden päättymisen jälkeen.

Tuotannon keskittämisen ja Kauhajoen investoinnin tavoitteena on saavuttaa noin kolmen miljoonan euron vuotuiset säästöt.

