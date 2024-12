Nyt myös Adlercreutz ottaa kantaa Keskisarjan ja perussuomalaisten toimintaan: “Ihmettelen, jos ryhmässä on tapana sitten olla käsittelemättä sellaisia asioita”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) antoi ymmärtää Ylen pääministerin haastattelutunnilla pitävänsä selvänä, että perussuomalaisten pitää käsitellä keskuudessaan kansanedustaja Teemu Keskisarjan (ps.) osallistumista itsenäisyyspäivän 612-kulkueeseen. Johannes Ijäs Demokraatti

Hän ei ottanut kantaa, miten perussuomalaisten pitäisi asia käsitellä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä vastaa Helsingin Sanomien mukaan Orpolle, että nähtäväksi jää, palataanko asiaan.

– Se jää nähtäväksi, mutta itse olisin jo sitä mieltä, että voisi alkaa keskittyä muihin asioihin kuin tähän jo nyt olleeseen asiaan, Mäkelä lausui.

Mäkelä sanoi lehdelle myös, ettei näe Keskisarjan tapauksessa “sellaista intressiä”, että hän nostaisi sen asialistalle eduskuntaryhmän kokouksessa tällä viikolla. Ryhmän jäsenet voivat toki ottaa asiaan kantaa.

Kysyttäessä seuraamuksista Keskisarjalle, Mäkelä sanoo, ettei hän lähde ennakoimaan asiaa.

RKP:N puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz toteaa tänään Demokraatille eduskunnassa, että Keskisarjan osallistuminen 612-kulkueeseen oli todella harkitsematonta käytöstä kansanedustajalta.

– Hän tiesi, mihin tilaisuuteen hän oli menossa. Supokin oli esittänyt arvionsa. Minulla ei ole sille minkäänlaista ymmärrystä.

Pääministeri Orpo oli kertonut aiemmin saaneensa suojelupoliisilta arvion, jonka mukaan 612-tapahtumaan todennäköisesti liittyy mukaan myös äärioikeistolaisia osallistujia.

Pitäisikö perussuomalaisten ryhmän vielä käsitellä tämä asia (Keskisarjan osallistuminen)?

– Jani Mäkelähän näki ongelman ennen sitä tapahtumaa. Tietenkin, jos hän näki sen ongelman, niin ihmettelen, jos ryhmässä on tapana sitten olla käsittelemättä sellaisia asioita, Adlercreutz vastaa.

Eli oletat, että (perussuomalaisten) ryhmä nyt sitten käsittelee tämän tilanteen?

– Kyllä minä yhdyn tässä pääministerin näkemykseen. Näimme myöskin tietenkin tapahtuman aikana, että minkälaisesta marssista on kysymys. Tiedämme kaikki, mikä sen tausta on, mikä on ollut mukana pistämässä sitä alkuun aikoinaan. Siinähän oli sittemmin lakkautettu (Pohjoismainen) vastarintaliike keskeisenä taustatekijänä, joskaan ei ymmärtääkseni virallisesti. Eli on päivänselvää, että kansanedustajan osallistuminen sellaiseen on vastuutonta toimintaa, Adlercreutz väittää.

Soihtukulkueen järjestää rekisteröimätön yhdistys 612.fi, joka kuvaa itse itseään poliittisesti sitoutumattomaksi, luonnehdinta tosin epäilyttää tutkija-asiantuntijaa. Järjestäjät itse myös määrittelevät kulkueen tapahtumaksi, jonka ainoana tarkoituksena on “juhlistaa isänmaamme itsenäisyyttä ja kunnioittaa menneiden sukupolvien sen eteen tekemiä uhrauksia”. “Osallistujia kehotetaan kunnioittamaan tapahtuman luonnetta jättämällä kaikki poliittiset ja muut tunnukset kotiin”, tapahtumaa ohjeistettiin.

Adlercreutz puolestaan viittaa omalla kommentillaan siihen, että mediassa on ollut kulkueen historiasta esillä, että järjestäjät itse kertoivat noin kymmenkunta vuotta sitten, että kulkueen järjestelyissä oli tuolloin ollut mukana myös muun muassa Suomen vastarintaliikkeen jäseniä, tosin ainoastaan yksityishenkilöinä.

Korkein oikeus (KKO) määräsi vuonna 2020 Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautettavaksi.

PITÄÄKÖ tämä asia (Keskisarjan osallistuminen 612-tapahtumaan) käydä vielä läpi hallituksen sisällä puheenjohtajatasolla tai muutoin?

– Mehän toki keskustelimme siitä myöskin ennen. Ennen kaikkea tämä on tietenkin perussuomalaisten asia käsitellä sitä, mitä he omissa riveissään suvaitsevat, Adlercreutz vastaa Demokraatille.

Oletteko puhuneet tästä hallituksen kesken jo sen jälkeen, kun Keskisarja oli tässä tapahtumassa?

– Perjantaina oli itsenäisyyspäivä ja nyt ollaan maanantaissa. Ei olla tässä ehditty tavata vielä.

Adlercreutz näkee, että äärioikeisto voi kokea Keskisarjan toiminnan normalisoivan heitä.

– Siitä ennen kaikkea tulisi sitten siinä tapauksessa olla huolissaan, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz viittaa tällä kannallaan Iltalehden artikkeliin todeten, että tämä (normalisointi) on ollut hänen ymmärtääkseen ainakin yhden äärioikeistolaisen toimijan näkökulma. Iltalehden artikkelin mukaan äärioikeistolaisella Partisaani-sivustolla arvioidaan Keskisarjan osallistumista 612-kulkueeseen siten, että ”Päätöksellä on merkittävä symbolinen rooli ja se on omiaan siirtämään Overtonin ikkunaa Suomessa kansallisradikaaliin suuntaan.”

Käsite ”Overtonin ikkuna” viittaa siihen, millaisia ajatuksia pidetään hyväksyttävinä julkisessa keskustelussa tiettynä ajankohtana.