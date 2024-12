Tällainen on 612-kulkue: vahva tausta laita- ja äärioikeiston kokoontumisena

Itsenäisyyspäivinä järjestettävällä 612-marssilla on aiemmin nähty monipuolinen joukko oikeistopopulisteja, äärioikeistolaisia toimijoita sekä uusnatsi-aktiiveja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Perussuomalaisten kansanedustajat Sheikki Laakso ja Teemu Keskisarja ovat herättäneet kritiikkiä ilmoituksellaan osallistua 612-soihtukulkueeseen tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanoton sijasta. Keskisarja toimii kulkueen juhlapuhujana.

Jyväskylän yliopiston äärioikeistotutkijan Tommi Kotosen mukaan 612-marssille osallistuu ihmisiä “perussuomalaisista uusnatseihin”.

- Aika kirjava joukkohan se on. Jos ajattelee, että parhaimmillaan ollut 2 000-3 000 osallistujaa, varmaan suurin osa jakaa jonkinlaisen maahanmuuttovastaisen ajatusmaailman ja ulossulkevan nationalismin. Eli he edustanevat pääasiassa laitaoikeistoa, perussuomalaisista aina uusnatseihin.

Hänen mukaansa tapahtumassa pidetyt puheet ovat olleet “pari piirua persuista oikealle”.

- Nationalistista paatosta ja joskus myös äärioikeiston salaliittoteorioita, hän sanoo.

Järjestäjät määrittelevät itse sen tapahtumaksi, jonka tarkoituksena on “juhlistaa Suomen itsenäisyyttä ja kunnioittaa menneiden sukupolvien sen eteen tekemiä uhrauksia”.

Tänä vuonna kulkuetta on mainostettu esimerkiksi avoimen rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen verkkosivuilla.

Kotonen ei tiedä nyt marssin järjestävän yhdistyksen toimihenkilöitä, mutta hänen mukaansa aiemmin yhdistystä ovat edustaneet ainakin kirjailija Timo Hännikäinen ja Jape Marin. Molemmat ovat hyvin verkostoituneita laitaoikeiston toimijoita.

SUOJELUPOLIISI kommentoi STT:lle sähköpostilla, että vuodesta 2014 lähtien järjestetyn 612-nimeä käyttävän tapahtuman alkuperäisinä organisoijina toimivat äärioikeistolaiset ja maahanmuuttovastaiset toimijat.

- Tapahtumaan on osallistunut, ja osallistuu varmasti tänäkin vuonna, myös äärioikeistolaisia henkilöitä, Supo kertoo.

Supo ei halua kommentoida eri kulkueiden mahdollisesti aiheuttamaa uhkaa.

- Aiempina vuosina kulkueisiin on liittynyt yleisen järjestyksen ja turvallisuuden häiriöitä, joiden torjunnasta vastuu on paikallispoliisilla. Suojelupoliisin tehtävä on estää ennalta sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtion turvallisuuden.

ENSIMMÄISEN KERRAN 612-soihtukulkue järjestettiin itsenäisyyspäivänä vuonna 2014.

Supo kuvasi vuonna 2015, että sen vuoden tapahtuman organisoivat maahanmuuttovastaiset ja äärioikeistolaiset toimijat.

Järjestäjät itse kertoivat vuonna 2015, että kulkueen järjestelyissä on ollut mukana myös kansallissosialistisen Suomen Vastarintaliikkeen (SVL) sekä kiihkokansallisen ja maahanmuuttovastaisen Suomen Sisun jäseniä yksityishenkilöinä.

Suomen vastarintaliike kuului uusnatsijärjestö Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen (PVL), jonka toiminnan Korkein oikeus kielsi vuonna 2020.

Myös SVL:n entinen johtaja ja sittemmin liikkeestä irtautunut Esa Holappa kertoi vuonna 2016 Ylelle, että uusnatsijärjestö oli aloitteellinen 612-soihtukulkueen järjestämisessä ja ensimmäisessä kulkueessa SVL:n aktivistit toimivat järjestysmiehinä.

Holappa sanoi Ylelle, ettei liike halunnut karkottaa mahdollisia osallistujia sillä, että Suomen Vastarintaliike toimisi avoimesti järjestäjänä. Siksi virallinen versio oli, että soihtukulkue on epäpoliittinen tapahtumaa.

- Järjestäjät lienevät mukana samoissa verkostoissa ja yhdistyksissä kuin esimerkiksi moni sinimustan liikkeen edustajakin – kuten Suomen Sisussa. Eli siis osa samaa suomalaista äärioikeistoliikehdintää noin laajassa mielessä, tutkija Kotonen kuvaa puolestaan nykytilannetta.

Järjestöllisesti Pohjoismaisella vastarintaliikkeellä ja sen jatkajilla on ollut vuodesta 2015 eteenpäin oma marssinsa, hän lisää.

VUONNA 2016 kulkueen juhlapuhujana oli Tuukka Kuru, joka on sinimustan liikkeen puheenjohtaja. Kuru tuomittiin vuonna 2023 kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Viime vuosina tapahtumassa ovat puhuneet muun muassa Kristian Viding ja Henri Hautamäki. Hautamäki on Suomen Sisun entinen puheenjohtaja, Kristian Viding nykyinen.

Tapahtumaan on aiemminkin osallistunut perussuomalaisia poliitikkoja. Vuonna 2021 tapahtumassa puhui perussuomalaisten poliitikko Simo Grönroos, vuonna 2018 taas perussuomalaisten nykyinen kansanedustaja Mauri Peltokangas.

Viime vuonna STT:n toimittaja näki, että kulkueeseen osallistui myös maahanmuuttovastaisen ja katupartiointitoiminnastaan tunnetun Soldiers Of Odinin takkeihin pukeutuneita ihmisiä.

Lisäksi STT:n toimittaja näki viime vuonna kulkueessa vaaleisiin tuubihuiveihin pukeutuneita kansainvälisen äärioikeistoverkoston Active Clubin jäseniä.

KESKISARJA ilmoitti päätöksestään osallistua soihtukulkueeseen Sarastus-verkkolehdessä. Lehti määrittelee itsensä “kansalliseksi ja eurooppalaiseksi, traditionalistiseksi ja radikaaliksi verkkolehdeksi”.

Lehden kirjoituksia on puitu oikeudessa tänä vuonna.

Sarastuksen päätoimittajaa Timo Hännikäistä vastaan nostettiin syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, jonka Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kesäkuussa. Syyttäjä on valittanut päätöksestä hovioikeuteen, jonka käsittelee valitusta myöhemmin.

Oikeudessa puitu syyte koski Sarastuksen verkkosivuilla julkaistua kirjoitusta otsikolla “Miten etninen puhdistus toteutetaan”.

Teksti ei ole Hännikäisen kirjoittama.

Teksti: STT / Sanna Raita-aho