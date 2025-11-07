Nyt näkyy petoja: valtavasti uusia karhu- ja susihavaintoja

Kansalaisten tekemät havainnot suurpedoista ovat lisääntyneet vauhdikkaasti, kertoo Suomen riistakeskus. Tänä vuonna suurpetohavaintoja on tallennettu riistakeskuksen Tassu-järjestelmään jo yli 67 000. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kasvua edellisvuoteen on lähes 70 prosenttia.

Erityisesti kasvua on karhu- ja susihavainnoissa, jotka ovat riistakeskuksen mukaan miltei kaksinkertaistuneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kasvanut havaintomäärä ei suoraan kerro suurpetokantojen kasvusta. Riistakeskuksen mukaan se kertoo ennen kaikkea havaintojen ilmoittamisen ja tallentamisen aktiivisuudesta.

Suurpetohavainnot ilmoitetaan petoyhdyshenkilöille, jotka tarkastavat ja tallentavat varmennetut havainnot Tassu-järjestelmään.

HALLITUS on pyrkinyt viime aikoina helpottamaan suurpetojen kannanhoidollista metsästystä. Eduskunta hyväksyi keväällä metsästyslakiin muutoksia, joilla pyrittiin helpottamaan erityisesti karhun, suden ja ilveksen kannanhoidollista metsästystä.

Lisäksi hallitus on esittänyt metsästyslakiin lisää muutoksia, joiden myötä suden kannanhoidollinen metsästys olisi mahdollista kiintiömetsästyksenä. Samalla poistettaisiin suden ympärivuotinen rauhoitus.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreimman arvion mukaan Suomessa oli maaliskuussa 430 sutta. Karhukannan kooksi Luke arvioi ennen metsästyskauden alkamista noin 2 300 yksilöä.