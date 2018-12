”Nyt olisi hyvä antaa lasten arvioida koulua” – lapsiasiavaltuutettu toivoi myös nuorelta polvelta yhtä erityistä asiaa

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila tervehti tänään 10-vuotiaita lapsia kaikista Suomen kunnista pääministeri Juha Sipilän (kesk.) isännöimässä lasten itsenäisyyspäivän juhlassa Helsingin Säätytalossa.

Hän kehotti lapsia vastaamaan ensi keväänä kouluterveyskyselyyn, jossa pääsee kertomaan monista tärkeistä asioista, kuten kavereista, koulun sujumisesta, vanhemmista, tästä meidän yhteiskunnastamme.

– Minä toivon, että kaikki kunnat ja koko Suomi valmistautuu kertomaan lapsille näistä tuloksista. Tämän avulla voimme käsitellä sellaisiakin asioita, jotka voivat pelottaa ja mietityttää.

”Meidän aikuisten tehtävä on auttaa ja olla tukena.”

Kurttila myös toivoi jokaiselta lapselta yhtä erityistä asiaa:

– Kun te huomaatte, että kaverilla jokin painaa mieltä, kuunnelkaa ja kertokaa siitä. Meidän aikuisten tehtävä on auttaa ja olla tukena. Esimerkiksi oman kännykän on oltava yhtä turvallinen paikka kuin oma huone. Sinne ei saa tunkeutua, lasta on kunnioitettava. Aikuisille viestini on – niin kodeille kuin kouluille – keskustellaan mieltä painavista asioista.

Lapsiasiavaltuutettu toivoi hallitukselta, että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimivuus arvioidaan kysymällä lapsilta itseltään.

– Olen laittanut merkille, että aikuisilla on paljon mielipiteitä. Nyt olisi hyvä antaa lasten arvioida, miten he koulun ja sen uudistukset kokevat.