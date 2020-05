Nyt puhuu kansanedustaja, joka äänesti omaa mielipidettään vastaan: ”Kokoomuslaiset tietävät hyvin kaiken tämän”

Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne kertoo Facebook-päivtyksessään kannattavansa ravintoloiden oikeutta myydä viiniä ulos, mutta äänestäneensä kuitenkin sitä vastaan tänään täysistunnossa.

Asia on herättänyt laajemminkin keskustelua, kun moni julkisesti ravintoloiden oikeutta myydä ulos kannattanut toimi äänestyksessä toisin.

Harjanne astuu esiin tiistai-iltana.

”Suomessa kansallista politiikkaa ei perinteisesti tehdä niin, että mitattaisiin kansanedustajien mielipiteet salissa yksittäinen asia kerrallaan. Enemmistöhallituksen kanssa homma menee niin, että opposition esitykset lähtökohtaisesti aina dumataan täysistuntosalin äänestyksissä. Koska hallituksen linja on neuvoteltu kompromissi, tässä duunissa joutuu silloin tällöin äänestämään omaa näkemystään vastaan. Esimerkiksi opposition talousarvioaloitteiden seassa on aina sellaisia, joita mielellään tukisin. Homma ei kuitenkaan nykyisellään toimi niin, ja sitä on vaikea hetkessä muuttaa.”

Harjanne sanoo, ettei vihreillä ole puolue- tai ryhmäkuria.

”Hallituksen toimintakyky perustuu kuitenkin porukkana toimimiseen, luottamukseen ja ennakoitavuuteen. Yllättävä omapäinen irtiotto yksittäisessä asiassa olisi tältä kannalta tuhoisaa. Korona-aika tuo tähän vielä lisämausteen, kun edustajien määrää salissa on rajoitettu. Minäkin äänestin tänään tavallaan neljän kansanedustajan mandaatilla, eli poikkeusaikana sooloilu olisi erityisen hasardia.”

Harjanne viittaa myös etenkin kokoomuslaisten elämöintiin asiassa.

”Twitterissä paraikaa ilakoivat kokoomuslaiset tietävät hyvin kaiken tämän. Tällainen yksittäiselle kansanedustajalle tai hallituspuolueelle hankalaksi rakennettu asetelma on perustemppu oppositiopolitiikan pelikirjassa, eikä siinä mitään. Se on tapa kerätä pisteitä ja luoda painetta ajamalleen asialle. Sitä voi tehdä tyylillä tai ilman, ja molempia näkee.”

Harjanne muistuttaa myös, että alkoholilainsäädännön mahdolliset muutokset ovat hallituksessa erikseen pohdittavana.