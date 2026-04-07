Nyt puhuu kiistelty Mika Niemelä: ”Mistä ne ratkaisut löytyvät, jos kaikelle sanotaan ei?”

Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä ei näe, että kodeissa tapahtuva hoivatyö olisi naisten työtä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Itse en kyllä tunnista, että hoivatyö olisi naisten työtä tässä tasa-arvoisessa Suomessa tänä päivänä, hän sanoo STT:lle.

STT pyysi Niemelää tarkentamaan näkemyksiään kotien hoivatyöstä sen jälkeen, kun hän kommentoi aihetta viikonloppuna. Niemelä sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että ihmisten vastuuta läheistensä hoivasta on lisättävä.

Haastattelu kirvoitti kritiikkiä sekä hallitus- että oppositiopuolueista. Asiaan otti kantaa muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

- Hoivavastuun osittaista siirtämistä velkaantuneelta hyvinvointivaltiolta takaisin perheille ja läheisille olisi helpompi kannattaa, jos miehet osoittaisivat ensin pystyvänsä jakamaan nykyistä hoivavastuuta tasa-arvoisemmin naisten kanssa, Grahn-Laasonen sanoi viestipalvelu X:ssä.

Niemelä kertoi STT:lle, ettei ole itse nähnyt haastattelusta seurannutta keskustelua, mutta sanoi kuulleensa sitä.

- Ei tässä ole sukupuolesta tai työllisyydestä kysymys vaan siitä, olisiko ihmisillä mahdollisuus ottaa jatkossa enemmän ja vahvempaa roolia läheistensä hoivatyöstä.

NIEMELÄ sanoo halunneensa herättää keskustelua siitä, voisivatko esimerkiksi vanhukset asua pidempään läheistensä luona ennen kuin menevät ympärivuorokautiseen hoivaan.

- Jos leikitellään tällä esimerkinomaisella ajatuksella, niin välillähän koteihin syntyy tyhjiä huoneita, kun vaikka lapset lentävät pesästä.

Valtiovarainministeriössä ei ole arviota siitä, millä tavoin tämä hyödyttäisi julkista taloutta.

- Eihän se todennäköisesti olisi taloudellisesti kannattavaa, että joku jäisi työelämästä kotiin hoitamaan sukulaistaan.

Esimerkiksi Väestöliitto on aiemmin arvioinut, että noin 100 000 työikäistä henkilöä Suomessa hoitaa päivittäin oman kotitaloutensa ulkopuolella asuvaa läheistään. Heistä enemmistö on naisia, ja useimmiten hoivattava on oma vanhempi.

NIEMELÄ pohtii myös, että ikääntyneiden pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta palveluasumisesta perittävään maksuun voisi vaikuttaa varallisuus nykyistä enemmän.

- On tietysti poliittinen päätös, halutaanko tätä tai mitään pohtimaani ylipäätään lähteä miettimään.

Kyse on esimerkeistä, mitä hyvinvointivaltion palvelulupausten uudelleenmäärittely voisi tarkoittaa.

- Koen, että budjettipäällikön roolissa on täysin välttämätöntä tuoda erilaisia esimerkkejä. Mistä ne ratkaisut löytyvät, jos kaikelle sanotaan ei?

VALTIOVARAINMINISTERI Riikka Purra (ps.) puolusti tiistaina Niemelää ja sanoi olevansa hyvin tyytyväinen, että tämä osallistuu julkiseen keskusteluun.

Ministerin mukaan Suomen talousjärjestelmässä tulee miettiä ”tiettyjä asioita” uudelleen. Hänen mukaansa yksilön oikeuksia on lisätty miettimättä velvollisuuksia.

- Itse en ainakaan tässä vaiheessa konkretisoi tätä sen enempää, puuttumalla tiettyihin yksittäisiin momentteihin, mutta voimakkaasti puhun samasta aiheesta kuin Mika Niemelä, Purra sanoi eduskunnassa toimittajille.

Purran mukaan valtiovarainministeriön budjettipäällikkö on juuri oikea taho herättelemään aiheesta keskustelua.

- Me poliitikot hoidamme sitten poliittisen puolen.

Saila Kiuttu, Kaisu Suopanki / STT