Nyt puhuu uusi ministeri, josta ei äänestetty: ”Minulla ei ole tulevana sektoriministerinä niihin nokan koputtamista”

Tuleva uusi tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) sanoo olevansa nöyränä uuden tehtävän edessä, mutta jatkaa, että samalla hänen mielensä on vakava, koska suomalainen kansalaisyhteiskunta, kulttuurin ja urheilun kenttä, elää yhtä historiansa vaikeinta vaihetta. Rane Aunimo Demokraatti

– Koronarajoitukset, koronan aiheuttamat talousongelmat ovat todella mustina varjoina, puhutaan vaikka vuoden hiljaisuudesta musiikkitapahtumien osalta.

Kurvinen sanoi tiedotustilaisuudessa, että jokaiselle on käynyt selväksi, mikä on liikunnan ja kulttuurin merkitys elämässämme.

Kurvinen totesi, että urheilu ja kulttuuri ovat olleet hänelle tärkeitä asioita pikkupojasta lähtien.

– Pesäpallo katsojana, kentällä, teatteri samoin, niin penkissä kuin näyttämölläkin, kuvataide on minulle tärkeää.

Kurvinen sanoi myös, että koronakriisistä noustaan vain satsaamalla tieteeseen, tutkimukseen ja osaamiseen. Leikkauksia hänen sektorilleen hän kommentoi sanomalla, että ne ovat puoliväliriihessä tehtyjä ratkaisuja.

– Minulla ei ole tulevana sektoriministerinä niihin nokan koputtamista. Näin hallitus on päättänyt ja minun tehtäväni on sitten tehdä mahdollisimman hyviä päätöksiä ja mahdollisimman hyvää politiikkaa niillä rahoilla, jotka hallitus on kokonaisuudessaan päättänyt toimintaan ohjata. Ei tule olemaan helppoja päiviä ja viikkoja.

Puheenjohtaja Annika Saarikko kertoi tilaisuudessa, että uudesta kulttuuriministeristä sen paremmin kuin uudesta valtiovarainministeristä, Saarikosta itsestään, ei keskustan eduskuntaryhmässä äänestetty.

Ryhmänjohtajana tähän asti toiminut Kurvinen sanoi, että ryhmänjohto kokoontuu pohtimaan uutta tilannetta.

– Sanotaan näin yleisellä tasolla, että ryhmässä on tapahtumassa laajempaakin kiertoa. Meillä valitaan uusi ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, eduskuntaryhmän puheenjohtajan paikka tulee täytettäväksi. Tässä on varmasti ryhmällä sellainen rytminmuutos, tai uudelleen organisoitumisen hetki, sillä ryhmäkin voi hakea hieman uutta ilmettä.

Koko paletti ei ehkä ole vielä huomenna valmis, Kurvinen arvioi keskiviikkona.