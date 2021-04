Nyt se on selvää – sekä Söder että Laschet tavoittelevat liittokansleriehdokkuutta

Saksan kristillisdemokraattisen puolueen (CDU) ja sen baijerilaisen sisarpuolueen (CSU) parlamenttiedustajat kokoontuivat sunnuntaina pohtimaan puolueen (CDU/CSU) liittokansleriehdokasta liittopäivävaaleihin. Sunnuntain merkittävin ilmoitus tuli, kun Markus Söder ilmoitti olevansa käytettävissä tehtävään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aiemmin paikalle on istutettu CDU:n 60-vuotiasta puheenjohtajaa Armin Laschetia, joka on kuitenkin kärsinyt uskottavuusongelmista. 54-vuotiasta CSU:n puheenjohtajaa ja Baijerin osavaltion pääministeriä Söderiä taas on kuvailtu karismaattiseksi hahmoksi.

– Olemme todenneet olevamme molemmat tehtävään sopivia ja halukkaita, Söder sanoi sunnuntaina ja vahvisti samalla kuukausia uumoillun spekulaation todeksi.

Laschet on syksyllä väistyvän liittokansleri Angela Merkelin pitkäaikainen liittolainen ja normaalisti hän olisi puolueen ykkösvaihtoehto liittokansleriehdokkaaksi. Laschet on kuitenkin saanut kilpeensä ikäviä säröjä, kun Saksan koronapandemian hoito on ollut poukkoilevaa ja puolueen riveissä paljastuneet maskikauppaskandaalit ovat romahduttaneet kristillisdemokraattien suosion.

Laschet sanoi sunnuntaina, että hän ja Söder olivat käyneet pitkän keskustelun ja hyväksyneet, että he molemmat tavoittelevat liittokansleriehdokkuutta. Se on vielä auki, milloin puolue tekee lopullisen ratkaisunsa ehdokkuudesta. CDU:n parlamenttiryhmän johtaja Ralph Brinkhaus sanoi perjantaina, että puolueen tulisi nimetä liittokansleriehdokkaansa kahden viikon sisällä.

Laschet yritti taannoisessa haastattelussa pönkittää asemaansa sanomalla, että kristillisdemokraatit valitsevat ehdokkaan, joka parhaiten sopii puolueen vaaliohjelmaan.

Söder iski kuitenkin heti takaisin keskiviikon Spiegel-lehden haastattelussa, jossa hän sanoi, että liittokanslerilla on oltava koko kansan, ei ainoastaan puolueen, tuki.

Söderin kanta on ymmärrettävä, sillä taannoisessa ARD-yhtiön julkistamassa mielipidemittauksessa noin 54 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että Söder olisi hyvä ehdokas. Laschetia tuki vain 19 prosenttia.

Lisää päänvaivaa kristillisdemokraateille aiheuttaa se, että suosiotaan huimasti kasvattaneet vihreät ovat nousseet jo aivan CDU:n kannoille mielipidemittauksissa. Puolueväki joutuu tosissaan pohtimaan, miten estää se, että liittokansleriksi nousee joku muu kuin CDU:n ehdokas ensi kertaa sitten vuoden 2005.

Seuraava liittokansleri voisikin silloin olla jompikumpi vihreiden kahdesta puheenjohtajasta: kansainvälisen oikeuden asiantuntija Annalena Baerbock tai kirjailija ja filosofian tohtori Robert Habeck.