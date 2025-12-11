Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.12.2025 06:46 ・ Päivitetty: 11.12.2025 06:46

Nyt se on tutkittu: näin koronarokote pelasti suomalaisia

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Koronarokotteen jakoa helsinkiläisellä Kivelän terveysasemalla vuonna 2023.

Koronarokotteet suojasivat Suomessa ihmisiä erityisesti vaikealta koronataudilta ja vähensivät siten merkittävästi kuolemia sekä tehohoitoon joutumista. Uusien virusmuunnosten tartuttavuuteen rokote ei tepsinyt, mutta terveydenhuolto välttyi pelätyltä ylikuormittumiselta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asia selviää Helsingin yliopiston tutkijan Eero Poukan väitöstutkimuksesta.

Väitöskirjan mukaan koronarokotusten suoja heikkeni selvästi Omikron-muunnoksen ilmaannuttua joulukuussa 2021.

Omikronin jälkeen suojateho koronatartuntaa vastaan oli vähäinen, mutta suoja vaikeaa tautia vastaan säilyi.

ROKOTTEET tehosivat väitöstutkimuksen mukaan kaikissa ikäryhmissä ja ne vähensivät selvästi koronakuolemia Suomessa.

- Lähivuosina nähdään, asettuvatko koronarokotukset influenssarokotusten kaltaisiksi kausirokotuksiksi vai väheneekö tautitaakka niin paljon, että säännöllisistä tehosteista voidaan luopua, Poukka sanoo tiedotteessa.

Poukan väitöstutkimus tarkasteli koronarokotteiden tehokkuutta Suomessa vuosina 2021-2023 hyödyntämällä kansallisia rekisteriaineistoja.

Analyyseissa otettiin huomioon eri ikäryhmät, virusmuunnokset sekä rokotesuojan kesto.

