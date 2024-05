Nyt se on viimeistään selvää, hallitus saattaa pakittaa oppimateriaalipäätöksestä ja Kouvolan yöpäivystyksen lakkauttamisesta

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) antoi viime lauantaina ymmärtää RKP puoluevaltuustossa, että hallituksen pitäisi löytää korvaavat säästöt, jotta kehysriihessä sovittu toisen asteen materiaalien maksuttomuuden poistaminen täysi-ikäisiltä voitaisiin perua.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra puolestaan vieraili lauantaina Kouvolassa perussuomalaisten eurovaalitilaisuudessa sanoen, että päätös Ratamon akuuttisairaalan yöpäivystyksen lakkauttamisesta voidaan kumota jos se ei tuo säästöjä. Ratamo-keskus on Kouvolassa sijaitseva akuuttisairaala.

Kehysriihessä linjattiin sairaalaverkon tulevaisuudesta muun muassa niin, että yöpäivystys lakkaa Iisalmessa, Jämsässä, Kouvolassa, Raahessa ja Varkaudessa viimeistään vuoden 2025 lopulla

RKP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson on edellämainittujen kanssa samoilla linjoilla.

– Hallitus on sopinut sopeutuspaketista ja -tasosta. Jos ministeriöiden sisällä etsitään korvaavia toimenpiteitä ja pysytään tasossa, emme me voimakkaasti protestoi eikä meillä sisällöllisesti ole mitään ongelmaa Kouvolan päivystyksen osalta. Mutta tärkeää on, että pidetään kiinni siitä, mitä on sovittu euromääräisesti. Sitten ministerit etsivät korvaavia toimenpiteitä ja keskustelevat tietenkin hallituksen sisällä, Andersson sanoi Demokraatille tänään.