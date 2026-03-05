Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

5.3.2026 12:27 ・ Päivitetty: 5.3.2026 12:27

Nyt tuli hallituksen esitys eduskuntaan: poliisin vapaaehtoiseen reserviin 400-500 ihmistä

Nora Vilva

Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen poliisin reservin perustamisesta Suomeen. Vapaaehtoiseen reserviin kuuluisi noin 400-500 ihmistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Reservi koostuisi poliisiopiskelijoista sekä poliisikoulutuksen saaneista henkilöistä, jotka eivät työskentele poliiseina.

Muutoksella olisi sisäministeriön mukaan tarkoitus varmistaa poliisin riittävät voimavarat esimerkiksi poikkeusoloissa ja puolustustilassa.

Esitetyn lakimuutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
5.3.2026
Sisäpiirissä ajettu ydinaselinjaus on hallitukselta psykologinen virhe
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
5.3.2026
Arvio: Karkkilan Steven Soderbergh ohjasi vaihteeksi humaanin draaman isäänsä etsivistä kaksosista
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU