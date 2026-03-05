Politiikka
5.3.2026 12:27 ・ Päivitetty: 5.3.2026 12:27
Nyt tuli hallituksen esitys eduskuntaan: poliisin vapaaehtoiseen reserviin 400-500 ihmistä
Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen poliisin reservin perustamisesta Suomeen. Vapaaehtoiseen reserviin kuuluisi noin 400-500 ihmistä.
Reservi koostuisi poliisiopiskelijoista sekä poliisikoulutuksen saaneista henkilöistä, jotka eivät työskentele poliiseina.
Muutoksella olisi sisäministeriön mukaan tarkoitus varmistaa poliisin riittävät voimavarat esimerkiksi poikkeusoloissa ja puolustustilassa.
Esitetyn lakimuutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.
Kommentit
