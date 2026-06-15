Työmarkkinat
15.6.2026 14:21 ・ Päivitetty: 15.6.2026 14:21
Nyt tuli päätös: teknologiateollisuuden työehtosopimukset pysyvät voimassa
Teknologiateollisuuden neuvotteluosapuolet tiedottavat sopineensa yhteisesti, että toimialan valtakunnalliset työehtosopimukset pysyvät voimassa.
Teknologiateollisuuden toimialojen yöehtosopimuksissa sovittiin keväällä 2025, että osapuolet tarkastelevat viimeistään elokuun 2026 aikana sopimusten tavoitteiden toteutumista sekä talouden ja työllisyyden näkymiä toimialalla. Arvioinnin perusteella osapuolilla olisi mahdollisuus päättää sopimuskausi alun perin tarkoitettua aiemmin.
Teknologiateollisuuden työnantajat ry, Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro, Ylemmät toimihenkilöt YTN sekä Tietoala ry ovat nyt kesäkuun aikana tehneet tämän tarkastelun ja päättäneet, että työehtosopimukset pysyvät voimassa sopimuskauden loppuun 30.11.2027 saakka.
– On hyvä merkki, että pystymme yhdessä ammattiliittojen kanssa jo hyvissä ajoin toteamaan, että pidämme sopimukset voimassa kauden loppuun saakka. Tämä osoittaa sopimusjärjestelmän toimivuutta, Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi sanoo tiedotteessa.
– Työehtosopimus on jo nyt selkeästi vahvistanut palkansaajien ostovoimaa. Sopimuskauden aikana tämä suotuisa kehitys jatkuu ja hintojen noususta aiheutunut ostovoimavaje kurotaan käytännössä umpeen, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.
Pron puheenjohtaja Niko Simola sanoo pitkän sopimuskauden tuovan vakautta sekä palkansaajien että yritysten näkökulmasta. Simolan tavoin YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki kiittelee pitkää sopimuskautta, joka tuo työrauhaa myös sopimuskauden aikana työskenteleville yhteisille työryhmille.
– Tietotekniikan palvelualalla valtakunnallinen työehtosopimus koskettaa pienempää osaa toimialan yrityksistä. Näille yrityksille yhdessä sovitut työehdot ja yhteistyön kehittäminen sopimuskauden aikana ovat hyvä osoitus yhteistyön merkityksestä, puheenjohtaja Jyrki Kopperi Tietoala ry:stä sanoo tiedotteessa.
SOPIMUSTEN keskeiset tavoitteet, kustannuskilpailukyvyn säilyminen ja ostovoiman paraneminen, ovat osapuolten kesäkuussa tekemän tarkastelun mukaan pääsääntöisesti toteutuneet sopimusten allekirjoittamisen ajankohtana ennakoidulla tavalla.
– Talousnäkymiä ovat varjostaneet erinäiset geopoliittiset uhat, kauppapoliittinen turbulenssi ja konkreettiset sotilaalliset operaatiot, jotka edelleen vaikeuttavat merkittävästi talouskehityksen ennustamista. Näistä uhista huolimatta teknologiateollisuudessa nähdään kasvun merkkejä. Kasvu on käynnistymässä – mutta myöhemmin kuin sopimusta tehdessä ennakoitiin, tiedotteessa kerrotaan.
Tarkastelun mukaan Suomen pitkään jatkunut erittäin haastava suhdannetilanne ei ole kuitenkaan ratkaisevasti vähentänyt teknologiateollisuuden yritysten tarjoamia työpaikkoja, ja yritykset ovat halunneet pitää osaajista kiinni.
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