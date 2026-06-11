Nyt tuli sinetti: Tuomas Tapio ulkoministeriön valtiosihteeriksi

Ulkoasiainneuvos Tuomas Tapio on nimitetty ulkoministeriön valtiosihteeriksi. Hän toimii ulkoministeriön kansliapäällikkönä. Demokraatti Demokraatti

Tehtävä on määräaikainen ja päättyy 31. elokuuta 2030.

Tapio siirtyy tehtävään ulkoministeriön kansainvälisen kaupan osaston osastopäällikön tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2022 lähtien.

– Tässä maailmantilanteessa Suomi tarvitsee ulkoministeriötä jopa aiempaa enemmän. Tuomas Tapio tuo ministeriön johtoon lisää tavoitteellisuutta sekä syvää geotalouden ja kansainvälisen politiikan ymmärrystä, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen tiedotteessa.

Tapio on toiminut aiemmin muun muassa Suomen suurlähettiläänä OECD:ssa Pariisissa, johtanut ulkoministeriössä Länsi-Euroopan yksikköä ja suunnittelu- ja tutkimusyksikköä, sekä valtioneuvoston kansliassa taloudellisten ulkosuhteiden yksikköä.

Koulutukseltaan Tapio on kansainvälisen politiikan tohtori.