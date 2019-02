Nyt tuli synkkä sote-arvio sisäpiiristä: ”We lost the game”

Perustuslakivaliokunta jatkoi aamulla jälleen sote- ja maakuntauudistusta koskevan lausunnon valmistelua.

Valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) oli vaitonainen mennessään kokoukseen. Hän sanoi, ettei tiedä valmistuuko lausunto tänään. Toivottavasti valmistuu, Lapintie totesi.

Sinisten Matti Torvinen oli kokoukseen mennessään pessimistinen.

– Puolet on käsitelty. We lost the game, Torvinen sanoi kokoukseen mennessään.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta valmistelee varsinaisen sote-mietinnön perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta.

Korjaustarpeiden määrästä on kiinni, ehtiikö mietintö eduskunnan suureen saliin päätettäväksi vielä tällä vaalikaudella.