Nyt tuli tieto: SAK:laiset ammattiliitot jatkavat lakkoja

SAK:n hallitus on päättänyt tänään jatkaa viikolla aiemmin maaliskuussa alkaneita poliittisia lakkoja. Ne jatkuvat keskeytyksettä. Demokraatti Demokraatti

– Olemme pyytäneet pääministeri Petteri Orpon hallitukselta oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta. Hallitus ei kuitenkaan kuuntele työntekijöitä edustavia järjestöjä. Edelleen se aikoo toteuttaa lukuisia elinkeinoelämän tavoitteita, jotka ovat työntekijöille kielteisiä. Useilla niistä ei ole vaikutusta työllisyyteen tai julkisen talouden tasapainoon, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo tiedotteessa.

Seuraavan kerran SAK:n hallitus kokoontuu arvioimaan tilannetta ja työtaistelutoimien jatkoa pääsiäisen jälkeen.

Elorannan mukaan ammattiliitoilla on valmius koska tahansa keskeyttää lakot, jos hallitus osoittaa ymmärrystä työntekijöiden huolille.

– Hallitus on kylmäsydäminen ja kovakorvainen tavallisten ihmisten huolille. Ensimmäinen päivä huhtikuuta astuvat voimaan seuraavat rajut sosiaaliturvan heikennykset. Niiden ja muiden leikkausten seurauksena köyhyys Suomessa lisääntyy 100 000 aikuisella ja 17 000 lapsella.

Lakossa on yhteensä noin 7 000 Teollisuusliiton, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n, Palvelualojen ammattiliiton PAMin, Rakennusliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n sekä Sähköliiton työntekijää.

SAK muistuttaa tiedotteessaan myös, kuinka SAK:n Verianilla 21.-26.3. teettämän kyselyn mukaan 51 prosenttia suomalaisista hyväksyy SAK:n ja sen jäsenliittojen lakot, joilla vastustetaan hallituksen työelämäheikennyksiä.

– Meillä on koko ajan ollut kansan vahva tuki. Vaikka lakossa ovat vain tiettyjen alojen työntekijät, niin tämä on koko SAK:n yhteinen ponnistus. Päätöksemme työtaistelutoimien jatkosta oli yksimielinen. Me kaikki olemme kiitollisia lakkoilevien panoksesta. Tuemme heitä ja heidän ammattiliittojaan, Eloranta sanoo.

Lakot ja niiden rajaukset päivitetään SAK:n liittotoimet-sivulle sitä mukaa, kun ammattiliitot niistä ilmoittavat.