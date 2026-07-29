Ulkomaat
29.7.2026 07:48 ・ Päivitetty: 29.7.2026 07:48
Nyt tuli vahvistus Trumpin valinnalle: Jay Clayton tiedustelujohtajaksi
Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut maan ylimmän tiedusteluviranomaisen nimityksen.
Tiedustelujohtajaksi tuli presidentti Donald Trumpin nimittämä Jay Clayton.
Clayton on entinen arvopaperimarkkinoiden valvoja ja liittovaltion syyttäjä.
Senaatti äänesti Claytonin nimityksen vahvistamisen puolesta äänin 51-47. Kaikki senaatin demokraatit äänestivät nimitystä vastaan.
Clayton ottaa tehtävän vastaan virkaa toimittaneelta tiedustelujohtajalta Bill Pultelta, joka on Trumpin uskollinen tukija. Pulten lyhyt toimikausi on herättänyt huolta molempien puolueiden edustajissa, koska hänellä ei ole tehtävän vaatimaa kokemusta.
Yhdysvalloissa kasvaa myös huoli siitä, että Trump vetää kansallisen turvallisuuden virastoja mukaan pyrkimyksiinsä kyseenalaistaa vaalien rehellisyyttä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.