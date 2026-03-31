31.3.2026 07:18 ・ Päivitetty: 31.3.2026 07:18

Nyt tuulee valtion laitoksessa – ”Tämä herättää vakavia kysymyksiä irtisanomisperusteiden kestävyydestä”

Väyläviraston lähes koko henkilöstöä koskeneet tammikuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet erimielisinä, tiedottaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Demokraatti

Demokraatti

Virasto on ilmoittanut harkitsevansa 32 asiantuntijan irtisanomista, jos mahdollisuuksia uudelleen sijoittumiseen ei löydy. Heidän joukossaan on insinöörejä, diplomi-insinöörejä ja useissa muissa strategisissa tehtävissä työskenteleviä asiantuntijoita.

– Kyse ei ole vain säästötoimista, vaan asiantuntijaosaamisen menettämisestä. Tällä on suoria vaikutuksia viraston palvelutasoon ja kykyyn toimia, yt-neuvotteluissa henkilöstöä osaltaan edustanut neuvottelujärjestö JUKOn pääluottamusmies Aki Härkönen sanoo tiedotteessa.

Henkilöstö kertoo olevansa huolissaan muun muassa siitä, että irtisanomiset kohdistuvat viraston lakisääteisiin, yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisiin kokonaisuuksiin kuten turvallisuuteen, huoltovarmuuteen, tiedonhallintaan ja strategiseen kehittämiseen.

– Samaan aikaan kun omaa väkeä vähennetään, töitä hoidetaan ulkopuolisin resurssein. Tämä herättää vakavia kysymyksiä irtisanomisperusteiden kestävyydestä, Härkönen sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriön alaisessa Väylävirastossa työskentelee nyt noin 490 henkilöä. Virasto vastaa Suomen maanteiden, rautateiden ja vesiväylien kunnossapidosta, kehittämisestä sekä liikenteenohjauksen järjestämisestä.

Valtionhallinnon tuottavuusohjelma on leikannut Väyläviraston rahoitusta vuodesta 2025 lähtien. JUKON mukaan ensi vuodesta alkaen sen toimintamenoihin kohdistuu yli 14 prosentin eli yhdeksän miljoonan euron pysyvä leikkaus.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
30.3.2026
SAK: Osa hallitustoiveistamme ei maksa mitään – ”Joulupukin listaa on turha kirjoitella”
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
30.3.2026
Arvio: Välähdyksiä konfliktista, jonka melkein jo unohdamme
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
30.3.2026
Arvio: Kansallisteatterin uustulkinta Vanja-enosta on näyttelijän tekniikan koetinkivi
Lue lisää

