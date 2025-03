Nyt varmistui: tämä lakko toteutuu muun muassa Outokummussa ja Patriassa

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työriidassa on edetty, muttei päästy vielä ratkaisuun, kertoi valtakunnansovittelijan toimisto torstaina viestipalvelu X:ssä .

Tämä tarkoittaa sitä, että Ylemmät toimihenkilöt YTN:n perjantaille ilmoittama lakko toteutuu nimetyissä yrityksissä. Niihin kuuluvat muun muassa Outokumpu ja Patria.

Lakko on jatkoa helmikuun lopussa alkaneille perjantaipäivien lakoille.

Työriidan sovittelua kerrotaan jatkettavan ensi viikon tiistaina.

YTN on jättänyt lakkovaroitukset myös kahdelle seuraavalle perjantaille. Silloin lakkojen on kerrottu kasvavan sekä yritysten että niihin osallistuvien ylempien toimihenkilöiden määrän osalta. Kahden uuden lakkopäivän piirissä on ilmoitettu olevan 55 teknologiateollisuuden erikseen nimettyä yritystä ja 25 000 ylempää toimihenkilöä.