”Nyt viimeistään pitäisi lyödä investointinyrkki pöytään” – Keskusta ja Liike Nyt jättivät välikysymyksen talouspolitiikasta

Oppositioryhmät keskusta ja Liike Nyt ovat jättäneet välikysymyksen hallituksen talouspolitiikasta, jonka he katsovat näivettävän Suomea. Välikysymyksessä todetaan, että hallituksen kehysriihessä päättämä sopeutuspaketti on mittaluokaltaan oikea, mutta kohdentamiseltaan ei. Erityisesti kasvutoimia pidetään riittämättöminä.

Keskusta ja Liike Nyt toteavat, että luottamuksen palauttamisen ja tulevaisuuden uskon vahvistamisen pitäisi olla tällä hetkellä päättäjien tärkein tehtävä.

- Suomalaiset eivät luota talouteen, suomalaiset yritykset eivät luota tulevaisuuteen, ja se näkyy siinä, että ei uskalleta kuluttaa, ei uskalleta investoida Suomeen. Ja suomalaisesta yhteiskunnasta ja taloudesta puuttuu luottamus, sanoi valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) välikysymystä koskeneessa tiedotustilaisuudessa eduskunnassa perjantaina.

“Kasvun eväiden puuttuminen suurin puute”

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli sanoi, että osa hallituksen päättämistä toimista on suorastaan vahingollisia kasvulle ja työllisyydelle ja julkiselle taloudelle.

Hän nosti esiin kehysriihen päätöksen nostaa yleistä arvonlisäveroa 25,5 prosenttiin sekä hallitusohjelman linjauksen siirtää nykyiseen kymmenen prosentin alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvat hyödykkeet 14 prosentin kantaan lukuun ottamatta sanoma- ja aikakauslehtiä.

Kalli huomautti, että neljän prosenttiyksikön nosto tulisi koskemaan monia työllistäviä palveluita, kuten majoitus-, liikunta- ja kulttuurialaa sekä kuljetuspalveluita.

- Kun näihin rajuihin arvonlisäveron korotuksiin yhdistetään hallituksen esitys kotitalousvähennyksen supistamisesta, niin on ilmeistä, että riski palveluiden kysynnän heikentymiseen on suuri ja samalla myös harmaan talouden kasvun riski on suuri.

Menosäästöissä hallituksen suurin virhe koskee Kallin mukaan massiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvia leikkauksia.

Talouspolitiikan suurimpana puutteena näyttäytyy hänen mukaansa kasvun eväiden puuttuminen.

- Tämä kehysriihen kasvupaketti oli tervetullut ja välttämätön, mutta valitettavasti täysin riittämätön. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kasvutoimet loistavat poissaolollaan.

– Tavallisten ihmisten ja yritysten asiat on nostettu valtiovarainministeri (Riikka) Purran (ps.) johdolla leikkuulaudalle. Nyt viimeistään pitäisi lyödä investointinyrkki pöytään, mutta hallitus on kyvytön toteuttamaan edes omia kirjauksiaan, Kalli kuvasi tiedotteessa.

Keskusta tulee esittelemään oman vaihtoehtonsa kokonaisuudessaan seitsemäs toukokuuta.

LIIKE NYTIN puheenjohtaja Harry Harkimo esitti tilaisuudessa viidestä seitsemään miljardin arvoista rahastoa. Se koottaisiin valtionyhtiöitä myymällä ja mukaan otettaisiin myös sijoittajia. Näin voitaisiin saada 20-25 miljardin edestä rahoitusta investoinneille Suomeen.

- Tämä kerätään sillä, että jäädytetään ratahankkeet 4 miljardilla, vähemmistöosuus veikkauksesta myydään 3 miljardilla sekä otetaan eläkevakuutusyhtiöt mukaan sijoittamaan.

Harkimo esitti myös muun muassa yhteisöveron alentamista 15 prosenttiin.

- Voimme myös jatkaa samalla tavalla, ettemme satsaa kasvuun. Ruotsi, Saksa ja Ranska satsaavat kasvuun. Me kilpailemme heidän kanssaan. Meidän on tehtävä jotain.

Välikysymykseen on vastattava täysistunnossa 15 päivän kuluessa.

Terhi Riolo Uusivaara / STT

