Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

12.6.2026 07:43 ・ Päivitetty: 12.6.2026 07:51

OAJ ei hyväksynyt droonisopua – tästä on kyse

MIKKO STIG / LEHTIKUVA

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen droonivaaran varalle neuvottelemaa suositusta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos drooniuhka estää töiden tekemisen.

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään.

– Tässä on menty yksityisten alojen ja EK:n ehdoilla ja unohdettu opetusalan erityispiirteet. Opetusalalla yllättävät etäilyt eivät yleensä ole mahdollisia. Jos opettajat jäisivät etäilemään, niin silloinhan lapset olisivat kotona vanhempiensa vastuulla. Tämä kokonaisuus olisi pitänyt nyt miettiä kerralla kunnolla läpi, Murto sanoo tiedotteessa.

Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Työmarkkinat

12.6.2026 07:05

Pelisäännöt drooniuhkatilanteisiin saatiin sorvattua – ”Palkkavarmuus hälvensi työntekijöiden epätietoisuuden”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Maria Guzenina

Kolumnit
12.6.2026
Maria Guzenina: Tekoäly leikkaa läpi koko yhteiskunnan – pysyykö päätöksenteko sen perässä?
Lue lisää

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
11.6.2026
Suomi-politiikan kuninkaantekijä ei oikein tiedä, mitä se tekisi tai minne menisi
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
12.6.2026
Arvio: Mozart Mozart on täydellinen yhdistelmä vahvaa koreografiaa ja hienoa tanssia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU