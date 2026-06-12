OAJ ei hyväksynyt droonisopua – tästä on kyse

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen droonivaaran varalle neuvottelemaa suositusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos drooniuhka estää töiden tekemisen.

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään.

– Tässä on menty yksityisten alojen ja EK:n ehdoilla ja unohdettu opetusalan erityispiirteet. Opetusalalla yllättävät etäilyt eivät yleensä ole mahdollisia. Jos opettajat jäisivät etäilemään, niin silloinhan lapset olisivat kotona vanhempiensa vastuulla. Tämä kokonaisuus olisi pitänyt nyt miettiä kerralla kunnolla läpi, Murto sanoo tiedotteessa.