Pelisäännöt drooniuhkatilanteisiin saatiin sorvattua – ”Palkkavarmuus hälvensi työntekijöiden epätietoisuuden”

Työ- ja elinkeinoministeriön kolmikantainen työryhmä on päässyt sopuun palkanmaksusta drooniuhkatilanteissa. Työryhmän laatimien ohjeiden mukaan viranomaisohjeita noudatetaan ja palkka maksetaan. Demokraatti Demokraatti

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava ovat tyytyväisiä tyytyväisiä syntyneeseen sopuun, jota myös työnantajajärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kiittelevät. Järjestöjen mukaan yhteisellä suosituksella työelämässä noudatettavista toimintatavoista vahvistetaan kokonaisturvallisuutta.

– Osapuolet tulkitsevat voimassa olevaa työlainsäädäntöä palkanmaksuvelvollisuudesta eri tavoin. Silti nyt myös työnantajapuoli on mukana suosittelemassa, että työntekijälle maksetaan palkka tilanteessa, jossa tämä on estynyt tekemästä työtään viranomaisen drooniuhkaa koskevan vaaratiedotteen vuoksi. Palkkavarmuus hälvensi työntekijöiden epätietoisuuden. Nyt mennään turvallisuus edellä kuten kuuluukin, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo tiedotteessa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Ilkka Oksala sanoo tiedotteessa, että varautuminen ulkoisiin uhkiin edellyttää mahdollisimman laajaa yksituumaisuutta.

– Tämän vuoksi tässä poikkeuksellisessa tilanteessa olemme mukana suosittelemassa palkanmaksua noin kolme tuntia kestävien drooniuhkien osalta, vaikka puhtaasti juridinen tulkintamme maksuvelvollisuudesta on toisenlainen kuin palkansaajilla, hän sanoo.

TYÖRYHMÄ suosittaa, että työnantajat maksavat drooniuhkatilanteissa palkkaa työntekijälle, joka myöhästyy tai joutuu jäämään pois töistä viranomaisen antaman vaaratiedotteen takia. Työnantajajärjestöt korostavat, että jos uhkatilanteet yleistyvät, tarvitaan uusi arvio siitä, miten kustannuksia korvataan vahingoista kärsiville työnantajille.

– On erittäin tärkeää, että selvitystyötä ja vaihtoehtojen kartoittamista jatketaan. Jos drooniuhat lisääntyvät, ei ole perusteltua eikä oikeudenmukaista, että yksittäiset yritykset Uudellamaalla tai esimerkiksi Kaakkois-Suomessa kantavat taloudellisen vastuun tilanteista, joihin ne eivät voi millään tavalla vaikuttaa, Suomen yrittäjien johtaja Atte Rytkönen-Sandberg sanoo tiedotteessa. Lisää aiheesta OAJ ei hyväksynyt droonisopua – tästä on kyse

Kolmikanta osoitti voimansa.

Myös Akavan puheenjohtajan Maria Löfgrenin mukaan tilanteen mahdolliseen vaikeutumiseen ja drooniuhkatilanteiden yleistymiseen on varauduttava. Vaara-alueen työnantajille aiheutuvien merkittävien lisäkustannuksien varalta tarvitaan työnantajien kesken tasausmalli.

– Sovimme, että työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja. Lähtökohtana on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille. Mikäli turvallisuustilanne heikkenee, voidaan selvityksen pohjalta viipymättä aloittaa tarvittavan lainsäädännön valmistelu, Löfgren kertoo tiedotteessa.

STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi ja KT:n toimitusjohtaja Henrika Nybondas-Kangas ovat hyvillään neuvotteluiden onnistumisesta.

– Suomea pidetään varautumisen mallimaana. Tässä neuvottelussa epäonnistuminen olisi ollut kansalaisille huono viesti. Suositus ohjaa noudattamaan viranomaisen vaaratiedotteita ja sopimaan drooniuhkatilanteisiin liittyvistä toimintaohjeista työpaikoilla. Työnantaja- ja työntekijäliittojen on myös hyvä arvioida toimialakohtaisesti tarvittavia lisätoimenpiteitä. Epätietoisuus ja epävarmuus vähentyvät tämän suosituksen myötä, Kirvesniemi sanoo tiedotteessa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että keskeiset työmarkkinajärjestöt osoittivat vastuullisuutta ja pääsivät tuloksiin nopeassa aikataulussa. Kiitämme muita järjestöjä ja ministeriöitä ratkaisukeskeisestä ja rakentavasta neuvottelusta. Kolmikanta osoitti voimansa, Nybondas-Kangas luonnehtii.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ei sen sijaan hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen droonivaaran varalle neuvottelemaa suositusta.