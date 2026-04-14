Työmarkkinat
14.4.2026 05:00 ・ Päivitetty: 14.4.2026 05:00
OAJ on tuomittu työtuomioistuimessa 10 000 euron sakkoihin – Murto: ”Pidämme hyvin erikoisena”
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on tuomittu työtuomioistuimessa 10 000 euron sakkoihin. Tuomio tuli ammattikorkeakoulujen lakkovaroituksia koskevasta asiasta.
OAJ kertoi myöhään maanantaina, että työtuomioistuimen mukaan OAJ:n ammattikorkeakoulujen lakoista maaliskuussa antamat ilmoitukset olivat ennenaikaisia.
OAJ antoi lakkoilmoitukset ennen kuin sopimusosapuoli Ylemmät Toimihenkilöt YTN päätti neuvottelut työnantajapuoli Sivistan kanssa.
- Pidämme hyvin erikoisena, että työtuomioistuin katsoo OAJ:n ja YTN:n muodostavan yhden yhtenäisen sopijaosapuolen, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoi tiedotteessa.
OAJ perui tiistain lakon Turun ammattikorkeakoulussa ratkaisun vuoksi. Työtuomioistuimen päätös ei kuitenkaan vaikuta muihin lakkovaroituksiin, joita OAJ on antanut useille ammattikorkeakouluille.
Ammattikorkeakoulujen työriita koskee henkilöstön maaliskuussa päättynyttä työehtosopimusta.
