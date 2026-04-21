Työmarkkinat

21.4.2026 11:06 ・ Päivitetty: 21.4.2026 11:29

OAJ: Taas uusi lakkovaroitus

DEMOKRAATTI / ANNA-LIISA BLOMBERG

Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ) varoitti tiistaina lakosta Oulun ammattikorkeakoulussa. Lakko toteutuu 6. toukokuuta, ellei meneillään olevassa sovittelussa saada ratkaisua siihen mennessä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Maanantaina OAJ antoi lakkovaroituksen Jyväskylän ammattikorkeakoululle, ja se olisi toteutuessaan päivää ennen Oulun lakkoa.

Tiistaina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk oli lakossa Kouvolassa, Kotkassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Keskiviikkona lakossa on LAB-ammattikorkeakoulu ja torstaina Metropolia. Näissä lakoissa on mukana myös lakkovaroituksen antanut Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

Ensi viikon tiistaina lakossa on Turun ammattikorkeakoulu ja keskiviikkona Satakunnan ammattikorkeakoulu, ellei siihen mennessä ole löytynyt sopua. OAJ:n ja työnantajapuoli Sivistan työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta.

