Työmarkkinat
21.4.2026 11:06 ・ Päivitetty: 21.4.2026 11:29
OAJ: Taas uusi lakkovaroitus
Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ) varoitti tiistaina lakosta Oulun ammattikorkeakoulussa. Lakko toteutuu 6. toukokuuta, ellei meneillään olevassa sovittelussa saada ratkaisua siihen mennessä.
Maanantaina OAJ antoi lakkovaroituksen Jyväskylän ammattikorkeakoululle, ja se olisi toteutuessaan päivää ennen Oulun lakkoa.
Tiistaina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk oli lakossa Kouvolassa, Kotkassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.
Keskiviikkona lakossa on LAB-ammattikorkeakoulu ja torstaina Metropolia. Näissä lakoissa on mukana myös lakkovaroituksen antanut Ylemmät Toimihenkilöt YTN.
Ensi viikon tiistaina lakossa on Turun ammattikorkeakoulu ja keskiviikkona Satakunnan ammattikorkeakoulu, ellei siihen mennessä ole löytynyt sopua. OAJ:n ja työnantajapuoli Sivistan työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta.
